Berdycha povede proti legendě. Federera se nemusí bát, říká Ivaniševič

Jelikož drží raketu v levačce, rozehrával před wimbledonským finále 2007 Federera na zápas s dalším legendárním levákem Nadalem. Tentokrát však půjde Goran Ivaniševič proti švýcarskému kamarádovi. „Je to těžký los, ale Tomáš nemusí věšet hlavu, protože je na tom opravdu dobře. A nemusí se bát ani Rogera,“ burcuje chorvatský sympaťák.

Loni v Melbourne jste vyprávěl, že je Tomáš vaším skutečně oblíbeným hráčem. Napadlo by vás, že se za rok vrátíte jako jeho kouč?

„Ani nápad. Ale stávají se i zvláštnější věci. Prostě jsem se rozešel s Marinem (Čiličem) a teď vedu Tomáše. Přišel další rok, další jeho šance na grandslam.“

Dvakrát jste už zázrak dokázal. Vyhrál jste Wimbledon na divokou kartu a dovedl Marina Čiliče k titulu z US Open 2014. Může to klapnout do třetice?

„O to se ze všech sil snažím, ale je to Tomáš, kdo tahá za nitky na kurtu. Já za něj zápasy neodehraju. Je připravený, udělali jsme dobrou přípravu, hraje dobře. Určitě má šanci.“



Trpíte na tribuně, když sledujete jeho zápasy?

„Nebudu lhát, není to nic snadného. Jako hráč to máte jednodušší. Mrsknete raketou, zanadáváte si. Jenže teď sedím na zadku, nemůžu mu dávat pokyny, jsem jak divák. Fakt to není lehké, ale za tři roky na túře už jsem si zvykl.“



Jak jste si sedli povahově?

„Jsme úplně jiní lidé. Tomáš je klidnější, já mám horkou krev. Snad i proto je naše chemie na kurtu dokonalá. Rád vidím, jak se Tomášův tenis mění, protože to znamená, že bere mě a mé myšlenky. Bude to trvat, zázrak se nestane přes noc. Ale už teď je v dobré formě, hraje o moc agresivněji, podává mnohem líp. A tyhle kurty mu svědčí. Už tu byl dvakrát v semifinále, může si tu věřit.“



Nepamatuji se, kdy byl Tomáš na grandslamu v takhle dobré náladě.

„Protože my z týmu děláme vše, aby byl uvolněný. A pak nechceme slyšet na kurtu žádné výmluvy. Tam od něj čekám ne sto, ale dvě stě procent.“



Co děláte, aby se cítil dobře?

„Má tu s sebou manželku. To je pro něj velmi důležitá osoba. Je velmi mladá a pozitivní. Dokáže se v její přítomnosti odreagovat.“

Nesnáším nálepku superkouče

Vy k tomu ale také musíte přispívat, ne?

„Taky jsem byl hráč. Pamatuji si, jak jsem se cítil, když můj trenér věci hrotil. Snažím se s ním o tenise zas tak moc nemluvit, dám mu jen ty nejzásadnější informace a spíš ho chci mít dobře mentálně nastaveného. Vždyť už je mu 31, hrál tady nesčetněkrát, zná skoro všechno. Nepotřebuje někoho, kdo by ho kopal do zadku 24 hodin denně a pořád mu říkal, co má dělat. Prostě mu povím, co si myslím, ale pak ho nechám, ať se jde bavit s manželkou, ať si užívají život. Fakt jsem v tomhle pohodář a řekl bych, že se to Tomášovi zamlouvá.“



Prý nemáte rád nálepku superkouče?

„Nesnáším ji. Existují dobří a špatní trenéři, žádní superkoučové. Můžete být bývalý hráč, ale to není záruka, že z vás bude dobrý trenér. Taky jsem se musel ty poslední tři roky trénování hodně učit a stále musím.“



Jste úspěšný trenér. Díky čemu?

„Pokud chcete být dobrý trenér, musíte svoji hráčskou kariéru zavřít do skříně. Teď jde o hráče, ne o vás.“



Což se snadněji řekne, než udělá, je to tak?

„Pro mě tohle nebyl problém. Dokázal jsem to s Marinem a pokračuji v tom i s Tomášem. Jestli si chcete honit ego, radši zůstaňte doma. Na mně teď nezáleží a jsem s tím naprosto srozuměný. Musíte tu být pro svého hráče a najít cestu, jak ho přesvědčit. Když jeden způsob nefunguje, musíte vyzkoušet druhý. Potřebujete se prostě svému tenistovi dostat do hlavy, přesvědčit ho o své pravdě. To je velký úkol. Takovému Tomášovi je už 31 let, je to silná osobnost.“



A taky dost tvrdohlavá.

„Ano, ale po třech měsících vidím, že na kurtu dělá to, co chci. Což znamená, že to mezi námi funguje. On se musí cítit dobře na kurtu, vzít mé myšlenky za své. Nemůžu mu rozkazovat. Trvalo, než některé věci přijal, ale teď vidím, jak se mi mění před očima. Práce celého týmu se vyplácí.“



Vidíte v něm zápal? John McEnroe prohlásil, že není přesvědčený, zda Berdych grandslam skutečně tak zoufale chce.

„To bude tím, že se na kurtu tolik nehecuje, nedělá divadlo. I když se dostal do finále Wimbledonu, neskákal metr do vzduchu. Takový prostě je, tohle už nezměním. Ale neznamená to, že nechce vyhrát grandslam. Touží po něm šíleně, mnohem víc než si lidé myslí. Akorát to na sobě nedává tak znát.“

Změnit hráče, aniž by si toho všiml

První věc, kterou jste na Čiličovi změnil, bylo podání. U Berdycha postupujete stejně.

„Svůj nadhoz musel nutně předělat. Je teď mnohem nižší, dokáže z něj vyvinout vyšší rychlost, takové podání se i hůř čte. Taky už nemá problémy servírovat ve větru.“



Vysoký nadhoz, to je taková česká specialita, že?

„To je pravda. Když jsem hrával proti Čechům, mohl jsem si dát croissant a kafe, než praštili do míčku. Teď se mi Tomášovo podání líbí mnohem víc.“



Jak jste ho přesvědčil?

„Moc se mu do toho nechtělo. Ale mám svoje triky. Všechno v dobrém, ani si neuvědomil, že má najednou jiný nadhoz. A podle toho se pozná dobrý trenér. Dokážete svého hráče změnit, aniž by si toho všiml. A pak mu ukážete: podívej se, jaký jsi udělal pokrok. A když má Tomáš lepší servis, jeho hra je automaticky agresivnější. Nepouští se do delších výměn, na turnaji v Dauhá byl teď víckrát na síti než za celý loňský rok. A to je jen dobře, protože Tomáš na síti umí. Má dobrý cit pro míček, dobré voleje. Všechny tyhle věci se mu musí sejít ve správný moment a pak by mohl vyhrát nějaký velký turnaj.“



Berdych vám naslouchá i proto, že vás z hráčských dob velmi respektuje.

„Protože jsem si prošel situacemi, které zažívá. Umím mu proto možná líp poradit než jeho dřívější trenéři. Taky jsem hrával čtvrtfinále, semifinále grandslamů. Jsou věci, jež vám může poradit jen člověk, který si tohle prožil. Vím, kdy na něj promluvit, kdy mlčet. Někdy vidím na jeho hře tolik chyb, ale raději držím jazyk za zuby, aby nebyl ještě nervóznější. Máme opravdu dobrý vztah. Tomášův tým je skoro celý chorvatský, cítím se v něm vážně dobře.“



Zdá se, že vás trenérský život na tůře baví. Dovedete si představit, že byste seděl doma a nic nedělal?

„Nejsem takový člověk. Plus mám dvě děti, s nimi se nezastavíte. Dceři je třináct a synovi devět. Žijí v Záhřebu, syn hraje tenis, dcera ne. Když jsem doma, odvezu je do školy, snažím se jim věnovat, co to jde. Teď budu pryč nějakých pět týdnů, musím jim to vynahradit. Ale rád jsem i na turnajích. Tenis mi dal všechno, je to stále můj život. Pořád hraju, druhý týden v Melbourne mě čekají zápasy legend. Při sportu se vybiju, pročistím si hlavu. S Tomášem budu cestovat nějakých dvacet, dvaadvacet týdnů z roku. Dobře se bavím, ať jsem, kde jsem.“



Co vás ještě baví?

„Zajdu si do tělocvičny, podívám se na film. Pak se třeba vydám na drink. A rád se bez stresu podívám na tenis. Když sleduju Tomáše, jsem napjatý, aby vyhrál. Proto si rád zajdu i na jiná utkání.“



Když se s Tomášem nebavíte o tenise, jaká máte společná témata?

„Těch je. Má rád auta, já taky. Sbírá hodinky, rád se dobře nají. Když jdeme na večeři, vždycky je o čem mluvit.“



Jste dobrý vypravěč?

„Mám spoustu bláznivých historek ze svých časů. Tomáš je rád poslouchá.“



Povězte nějakou.

„To nejde. Jsou jen pro Tomášovy uši.“ (smích)

