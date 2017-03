Koukalová poprvé sama komentovala a litovala Berdycha: Fakt těžká práce

Jak jste si užila komentování zápasu?

„Abych řekla pravdu, na začátku jsem se toho docela dost bála. Když komentuju ženský, můžu tam přidávat osobní zkušenost, o těch holkách vím skoro všechno. Ale o klucích vím jen to, že jsem je potkávala v zákulisí turnajů a z televize vím, jak hrají. Ale musím říct, že mě ten zápas strašně bavil. Byl výborný, zajímavý, v podstatě se komentoval sám. Ze začátku to byl stres, ale pak díky tomu, co předváděli, paráda.“

Jak důkladná jste v přípravě? Pečlivka, nebo věříte instinktům?

„Jsem v tomhle docela puntičkářka, přípravu mám detailní. Napíšu si body, o kterých bych chtěla mluvit, ale pak je musím rozvést a říct vlastními slovy. Což je někdy kámen úrazu.“

Zaznamenala jste už ohlasy na vaše komentování?

„Moc po nich nepátrám. Jsem zvyklá z dob, když jsem hrála, že dívat se na internetové diskuze je na spáchání sebevraždy. (smích) Jsem nováček, učím se. Vím, že je tam spousta chyb a musím zlepšit úplně všechno. Takže raději ohlasy lidí nečtu a neposlouchám. Až si budu věřit víc, tak si je třeba přečtu.“

Omlouváte se v duchu komentátorům, o kterých jste si myslela, že plácají nesmysly?

„To už se mi stalo hodněkrát. Když se dívám doma na tenis, říkám si, co to tam povídá, vždyť to jsou nesmysly. Vždycky jsem si říkala: já bych to řekla jinak a líp. Jenže když si tam člověk sedne se sluchátky na uších a něco má říkat, je to něco úplně jiného. Fakt je to těžká práce.“

Upřímně - baví vás komentovat víc ženský, nebo mužský tenis?

„Berďa s Féďou byl úplně nejhezčí zápas z cirka těch patnácti, co jsem zatím komentovala. U holek se ale do toho zase dokážu víc vžít. Poznám, když je ta holka nervózní, protože ji znám. Je to prostě něco jiného. Skoro bych řekla, že mužský a ženský tenis jsou dva rozdílné sporty.“

Určitě se umíte vžít do kůže Tomáše Berdycha. Jak sžírající je prohrát zápas ze dvou mečbolů?

„Bylo mi ho hrozně líto, protože hrál fakt neskutečně. Když vedl Federer 5:2 ve třetím setu, Berďa úplně podřadil a přišlo mi, že od té chvíle byl daleko lepší. Prohrát ze dvou mečbolů, to se bohužel stává. Tiebreak je vždycky ošidný. Navíc když proti vám na druhé straně stojí Federer, jenž nedá jediný míč zadarmo. Je mi Tomáše fakt líto, ale na druhou stranu aspoň vidí, že i s takovým hráčem, který je momentálně skoro neporazitelný, mohl vyhrát. Já bych to brala pozitivně.“

Jak se vám zamlouvá proměna, kterou Berdych prochází pod koučem Goranem Ivaniševičem? Wimbledonský šampion chce mít z české jedničky útočníka za každou cenu.

„Myslím, že to je dobrá cesta. Všimla jsem si, že Tomáš začal chodit opravdu hodně na síť, což je skvělá volba. Zezadu to umí neuvěřitelně, akorát mu chybí takové detaily, aby si zašel na síť, hrál agresivněji. Je jasně vidět, že to funguje. Klobouk dolů, že je ve svém věku schopný takových změn, protože to není vůbec nic jednoduchého.“

Překvapuje vás nezmar Federer? Letos zatím ztratil jediný zápas (bilance 17:1), hraje nejlepší začátek roku od sezony 2006.

„To je borec. (smích) Pro mě je to něco neskutečného. První set s Berďou hrál jak z jiné planety. Když se na něj dívám, přijde mi, že po kurtu úplně lítá. Je všude, hraje rychle po odskoku. Absolutně nechápu, jak to může stíhat. Jak může být někdo v jeho věku tak rychlý? S věkem člověk malinko zpomaluje, ale u něj to vypadá, že to je naopak.“