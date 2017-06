Kristýna Plíšková vyzve v Eastbourne jedničku, Kvitová se odhlásila

Plíšková, která minulý týden došla na turnaji na Mallorce do čtvrtfinále, zdolala 108. hráčku pořadí WTA Broadyovou počtvrté z pěti zápasů. Její jediná prohra se zrodila před třemi lety na trávě ve Fukuoce, nyní přišla na témže povrchu v závěrečné přípravě na třetí grandslamový turnaj sezony v Británii odplata.

Zápas mohl skončit už po druhém setu, ale Plíšková první mečbol neproměnila. V tie-breaku sice otočila z 1:5 na 6:5, ale soupeřka se znovu vzchopila a po přesně umístěném lobu do rohu dvorce vyhrála 9:7. Třetí sadu pak ale opět jasně ovládla česká hráčka.

Rovněž Siniaková byla favoritkou, ale o 23 míst horší Cirsteaovou vyřadit nedokázala. Začala přitom brejkem, jenže pak sama o podání čtyřikrát přišla a první vzájemný zápas za hodinu hladce prohrála.

V Eastbourne dnes ještě nastoupí světová trojka Karolína Plíšková, jež měla v úvodním kole volný los. Po zdravotní pauze od Roland Garros ji čeká utkání s Američankou Alison Riskeovou. Barbora Strýcová bude hrát s wimbledonskou finalistkou z roku 2014 Eugenií Bouchardovou z Kanady. V mužské části turnaje hraje Jiří Veselý, jehož soupeřem je Kanaďan Vasek Pospisil.

Kvitová se odhlásila kvůli zranění

Vítězka turnaje v Birminghamu tenistka Petra Kvitová se na trávě v Eastbourne neukáže. Důvodem absence světové dvanáctky je podle WTA problém s břišním svalem.

Sedmadvacetiletá Kvitová v neděli při druhém turnajovém startu po zranění ruky vyhrála na trávě v Birminghamu a slavila 20. triumf na okruhu WTA.

<p>Petra Kvitová při druhém turnajovém startu po zranění ruky získala titul na trávě v Birminghamu. Sedmá nasazená česká tenistka otočila ve finále duel s Ashleigh Bartyovou, Australanku zdolala za hodinu a 49 minut 4:6, 6:3, 6:2 a slaví jubilejní 20. triumf na okruhu WTA.</p>

Po finále v Birminghamu se cítila unavená psychicky i fyzicky a nevěděla, jestli bude schopna v Eastbourne nastoupit. "Rozhodneme se podle toho, jak se budu cítit fyzicky a tak," řekla v neděli večer. Dnes se pořadatelům v Eastbourne omluvila, v pavouku českou hráčku přímo nasazenou do druhého kola nahradila Bulharka Cvetana Pironkovová.

Přes odstoupení z Eastbourne by Kvitová nejspíše neměla chybět ve Wimbledonu. A po vítězství v Birminghamu bude považována za jednu z favoritek. "Opravdu je mi jedno, kdo bude favoritkou ve Wimbledonu. Nechci se takovými úvahami zaměstnávat. Hlavně chci mít čistou hlavu, a aby mě tenis pořád bavil," řekla.

Vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014 je nyní vděčná za každý trénink a zápas. "Který můžu absolvovat. A abych se stresovala cíli a rankingem, to mně teď za to určitě nestojí. Ráda bych si to udržela, co to půjde," řekla.

Tenisový turnaj mužů a žen v Eastbourne (tráva):

Ženy (dotace 819 000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Cirsteaová (Rum.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:2,

Tuan Jing-jing (Čína) - McHaleová (USA) 6:3, 4:0 skreč,

Kristýna Plíšková (ČR) - Broadyová (Brit.) 6:2, 6:7 (7:9), 6:1,

Ósakaová - Ozakiová (obě Jap.) 6:0, 6:1.

Muži (dotace 693.910 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Young (USA) - Edmund (Brit.) 6:4, 3:6, 6:3.