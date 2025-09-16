V extralize sní dál o NHL. Raškovi jsem řekl, ať si dává pozor, směje se posila Kladna
Na draftu do NHL v roce 2020 zaznělo jeho jméno už ve druhém kole, o tři roky později si Tristen Robins zahrál první zápasy mezi nejlepšími. Zůstalo ale jen u tří utkání. Třiadvacetiletý kanadský útočník v létě zabalil štaci v zámoří a už v rozeběhnuté sezoně doplnil ambiciózní Kladno. Z něj chce vyšlápnout za další šancí v elitní zámořské lize. „Samozřejmě mám pořád cíl stát se jednoho dne hráčem NHL. I proto je pro mě tahle sezona extrémně důležitá, abych vykročil správným směrem. Když budu mít dobrou sezonu, může mi to zase otevřít dveře,“ věří šestnáctá posila Rytířů.
Poslední zápas odehrál v polovině dubna, znovu do akce šel Tristen Robins v neděli v Kladně. Jen pár dní po příletu do Česka nastoupil na centru mezi Jakubem Konečným a Adamem Barešem. „Posledních pár dní bylo hodně dlouhých a plných cestování. Ale je dobré, že už jsem naskočil do zápasu a poznal se se všemi kluky. Vždycky je lepší začít výhrou,“ usmíval se po extraligovém debutu.
V něm zaujal 178 centimetrů vysoký útočník přímočarou hrou. Bez jmenovky na zádech na sebe strhl pozornost kvalitním buly, dohráváním soubojů a drajvem do branky. „Vždycky se snažíte hru v prvních zápasech zjednodušit, abyste si zase zvykli na zápasové tempo. Rád hraju ofenzivně, ale zároveň chci být spolehlivý ve všech pásmech. Můžu hrát taky v obranné třetině, vyhrávat vhazování a nastupovat na oslabení. Zakládám si na tom, že jsem všestranný,“ popisoval Robins.
V Kladně si od něj slibují