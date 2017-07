Plíšková o pozici jedničky i plánech: Cílem je vyhrát grandslam

Jaké to je být světovou jedničkou?

„Pocity jsou samozřejmě krásné. Představovala jsem si to trochu jinak, než abych se stala světovou jedničkou na dovolené. Jenom se tam dostat je velký úspěch. Vždycky jsem měla dva cíle, vyhrát grandslam a stát se světovou jedničkou. Teď se mi podařil jeden, doufám, že druhý se mi ještě splní.“

Kdy jste poprvé začala reálně uvažovat o tom, že se dostanete na vrchol?

„Byla jsem k tomu hodně blízko v Paříži, kde mi chyběl jediný set nad Simonou Halep, asi až tam. Vím, že výsledky v posledních dvanácti měsících jsem měla dobré. Nemyslela jsem si, že by to mohlo stačit, abych se dostala na světovou jedničku. Tam jsem byla blízko, teď to za mě zařídily holky.“

720p 360p <p class="p1">Co nevyšlo v Paříži, splnilo se v Londýně. Karolína Plíšková se oficiálně v pondělí jako první česká tenistka stane světovou jedničkou. K životnímu úspěchu jí pomohla porážka rumunské rivalky Simony Halepové ve čtvrtfinále Wimbledonu, o kterou se postarala britka Kontaová.</p> REKLAMA Šťastná jednička Plíšková o grandslamu i Hrdličkovi. Jsem spokojená, díky tomu se mi daří, hlásí • VIDEO iSport TV

Napadlo by vás před rokem, kam vás příštích dvanáct měsíců vystřelí?

„Nevím, kde jsem byla po loňském Wimbledonu, ale určitě bych tuhle pozici brala. Myslím si, že je tam pořád hodně co zlepšovat. Nebudu to brát jako uspokojení. Simona i Kerber na mě mají jenom pár bodů. Můžou mě lehce přeskočit. Bude záležet na dalších turnajích. Nechceme se uspokojit, budu tam chtít zůstat.“

Je pro vás motivací útok na váš druhý cíl, grandslamový titul, hned při první možnosti v září na US Open, kde jste před rokem byla ve finále?

„Ano. Teď to bude získat jenom grandslam, chybí nám jen jeden cíl. Nebude to lehké. Je to poslední grandslam, vloni se mi tam dařilo. Chtěla bych zopakovat minimálně tenhle úspěch. Bylo by hezké udělat titul. Je to strašně daleko, nevím, v jaké budu formě. Doufám, že to načasujeme, abych byla připravená kvalitně. Mám šanci grandslam udělat. Nevím, jestli letos, myslím si, že někdy jo.“

720p 360p REKLAMA Jednička Plíšková po boku legend. Kteří čeští tenisté byli v žebříčku nejvýš • VIDEO iSport TV

Jste připravená na tlak, který se s vaší novou pozicí váže?

„Ještě jsem v té pozici nebyla. O hodně horší to být nemůže, myslím, že tolik věcí se nezmění. Teď mě čeká Toronto. Uvidím, jaké to bude tam, pak vám řeknu.“

Jaké turnaje máte teď v plánu?

„Teď mám docela dost času na přípravu. Mám dva a půl týdne do odletu na další turnaj v Torontu (začíná 7. srpna – pozn. red.). Budu mít čas se pořádně připravit na betony. Pak mě čeká Cincinnati a New York. Doufám, že se připravím dobře.“

V druhé polovině už budete obhajovat body z vydařeného konce loňského roku, jste na to připravená?

„V té situaci budu poprvé, těžko říct, jak to zvládnu. Cincinnati bych mohla vzít v pohodě. Letos jsem tři turnaje vyhrála. Možná už nebudu světová jednička, pro mě bude hlavní US Open. Doufám, že to zvládnu, budu se snažit na sebe nedávat tlak, že obhajuju. Doufám, že to bude v pohodě.“

Budete si teď počítat body, které vám budou stačit, abyste se udržela nahoře?

(smích) „Body si určitě počítat nebudu, na to jsou tady jiní lidi. Média to sledují nejvíc. Vždycky mi někdo řekne, kolik bodů mám. O tohle se starat nebudu.“