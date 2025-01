SP v biatlonu 2024/25 Oberhof: program a výsledky čtvrté zastávky

1. J. T. Bö (Nor.) 569, 2. Laegreid (Nor.) 454, 3. Jacquelin 373, 4. Perrot (oba Fr.) 368, 5. Samuelsson (Švéd.) 354, Sörum (Nor.) 310, ...28. Hornig 93, 37. Krčmář 55, 38. Mareček 54, 68. Štvrtecký (všichni ČR) 1.

1. Preussová (Něm.) 565, 2. E. Öbergová (Švéd.) 371, 3. Jeanmonnotová 352, 4. Simonová (obě Fr.) 315, 5. Voigtová (Něm.) 307, 6. Minkkinenová (Fin.) 285, ...11. Davidová 223, 42. Voborníková 45, 49. Charvátová 34, 51. Jislová 31, 68. Otcovská (všechny ČR) 9.