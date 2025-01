Johannes Bö chtěl vzdát nepovedený závod. Soupeř ho přemluvil, aby dojel

PŘÍMO Z RUHPOLDINGU | Tak tohle se opravdu nepovedlo. Lídr Světového poháru Johannes Thingnes Bö zpackal vytrvalostní závod v Ruhpoldingu, v němž na střelnici pětkrát minul a nakonec mu patřilo až 85. místo. A to u jeho jména mohlo dokonce svítit nepopulární DNF, tedy nedokončil. Po střelbě se totiž už loučil s diváky a chtěl závod vzdát. Francouzský soupeř ho ale přemluvil, aby to nedělal.

1+2+2+0. To je střelecký zápis z vytrvalostního závodu vedle jména Johannes Thingnes Bö. Ano, čtete správně. Lídr Světového poháru závod, v němž se za každou chybu připočítává k celkovému času jedna trestná minuta, nezvládl. A to nejen střelecky.

Toto skóre zamávalo i s jeho psychikou a po poslední střelbě už mával publiku v Chiemgau Areně a závod chtěl vzdát. V tu chvíli se k němu přiblížil Émilien Jacquelin, jenž také opouštěl střelnici, a jeho záměr muži ve žlutém začal rozmlouvat. A to tak, že na něj křičel.

„Přemýšlel jsem, že vzdám, ale přijel ke mně Jacquelin a řekl mi, že ve žlutém dresu se přece nevzdává! Tak jsem souhlasil a pokračoval dál,“ přiznal Bö.

V podstatě stejně popsal situaci Francouz. „Spousta lidí sem přišla, aby viděla fantastického Johannese Thingnese Böa. Takže i když nejel svou nejlepší jízdu, pořád je nejlepší ze všech a je tu spousta lidí, kteří ho chtějí vidět na trati,“ vysvětloval Jacquelin.

Také nadějný mladík Eric Perrot byl s týmovým kolegou za jedno a chválil ho za to, že lídra seriálu seřval. „Může se stát, že se vám závod nepovede. Když se Johannes trápí, ať si dělá, co chce, ale když máte žlutý dres, je potřeba to zkoušet dál,“ prohlásil Perrot.

Pohled na současného nejlepšího biatlonistu planety znepokojoval i expertku televize NRK a jeho bývalou kolegyni Marte Olsbuovou Röiselandovou.

„Byl to šokující pohled. První tři střelby byly znepokojivé. Mám trochu obavy a doufám, že má řešení,“ pronesla expertka.

Sám Bö pak přiznal, že se na něm stále projevují následky onemocnění, které prodělal společně s celou svou rodinou přes Vánoce. „Na trati jsem neuvěřitelně unavený a střelba je svým způsobem extra náročná. Je to špatné.“

Jak psychika, tak i fyzický nekomfort se ve středu projevily třeba i tím, že v posledním kole zajel současný král biatlonu nejhorší běžecký čas z celého startovního pole.