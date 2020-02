Kladno se chystá na den D, Jágr si přidával. Blafujeme, smál se | iSport.cz

Jaromír Jágr se sice proti Zlínu dokázal prosadit, na výhru Rytířů to ovšem nestačilo • Pavel Mazáč (Sport)

Pět let se krčili v podpalubí. Toužebně vyhlíželi návrat mezi elitu. Povedlo se. Ovšem teď Rytíře dusí představa, že by po krátké návštěvě měli zase zahučet zpátky. Do pralesa, jak o první lize mluví i Jaromír Jágr. Kladno samo sebe dostalo pod tlak sérií devíti porážek, v pátek od 18 hodin ho čeká zápas roku. S Pardubicemi, které také bojují o holý extraligový život. „Jde o to makat a nebát se!“ nabádá legendární majitel.

Na ochozech postávali lidé, s Kladnem nerozlučně spjatí. Na trénink se chodí dívat už spoustu let. Zaskočilo i pár těch, kteří si rychle na telefon chtěli zachytit 48letou legendu. Všem se v hlavě honilo to samé: Zvládne to Kladno? Nenechá se hokejovým osudem knokautovat?

Dlouho se zdálo, že by mohli Jágr a spol. pokukovat i po play off. Ovšem následoval kolaps. Trestuhodně prošustrovali patnáctibodový náskok na Pardubice. To bylo po 37. kole, kdy doma porazili Kometu 5:1. A byli v desítce. Kde jsou ty časy… V zádech mají aktuálně děsivou šňůru devíti porážek. A před sebou zápas s Pardubicemi, který jejich psychiku může pohladit, nabudit. Nebo naopak ještě víc zadupat. A přiblížit zpátky k pralesu.

Dynamo i Rytíři mají aktuálně stejný počet bodů. Za nimi je v tabulce už jen Litvínov, který hrál ve středu dohrávku s Třincem a má ještě jeden zápas k dobru. Vítkovice už trochu odskočily, ale pořád jsou namočené v sestupových vodách. Na jednoho z nich čeká přímý sestup.

„Zápas roku? Nebál bych se to takhle nazvat,“ přitakal Ladislav Zikmund, 24letý útočník, který sedí na lavici hned vedle vstupu do kabiny. Kladno má za sebou hodinový trénink v plném tempu. Jaromír Jágr se ještě projíždí a hokejkou kvedlá se závažím.

Další lídr Petr Vampola, kterého pro strádající Rytíře velkoryse uvolnila prvoligová Slavia, pochoduje už do šatny. Tvář má uřícenou, je znát, že na ledě makal. Právě na 38letého světoběžníka, jenž v hokeji zažil slávu i zatracení, bude teď mužstvo, hledající cestu z letargie, hodně spoléhat.

„Rozhovor? Hele, díky, ale teď ne. My musíme zabrat na ledě! Ne o tom jenom povídat,“ omluvil se cestou do kabiny.

Jágr si mezitím ještě přidával. Na chvíli se posadil na střídačku, promlouval s trenéry, dva fanoušci ho poprosili o společnou fotografii. Došlo i na úsměvy. Když kráčel dolů po schodech do útrob zimáku, neopomněl na jeden ze svých tradičních vtípků. „Hlavně o nás nic nepiš! A co jsi viděl, není důležitý, stejně jenom blafujeme,“ pousmál se. Pak zaplul dovnitř.

Také on se snaží atmosféru odlehčit. I když dobře ví, že situace je vážné. „Pořád není konec! Ten bude až po 52. kole. Do té doby budeme dělat všechno, abychom ubojovali záchranu. Jenom se to musí zlomit,“ vykládal veterán při nedávném setkání s fanoušky.

V hokeji už zažil všechno možné. Takže se svoje poznatky snaží předávat spoluhráčům, kterým aktuální stres může na ledě rozklepat ruce i nohy. „Má obrovské zkušenosti, prošel si už vším. Takže často ke klukům v kabině mluví i sám. Teď jde o to, abychom si z toho něco vzali,“ řekl kouč David Čermák.

I pro něj je současná situace velkou výzvou. Někdejší Jágrův spoluhráč i kamarád s mužstvem před rokem zvládl infarktovou baráž. Po ní se Kladno, někdejší hokejová bašta, roztančila. Teď, po necelém roce, hrozí opačné emoce. O které nikdo v klubu nestojí.

„Po pěti letech se nám podařilo vrátit do extraligy. Tam, kam náš klub patří. Teď hrozí, že bychom mohli jít zase dolů. O to víc se snažíme, aby se to nestalo,“ nabádal Čermák.

Snaží se najít paralelu právě s baráží. Do ní Rytíři v minulém ročníku vstoupili zoufale, dvakrát prohráli, neměli ani bod. První liga už chystala chapadla, aby je schlamstnula zpátky. Pak se Rytíři rozjeli, podporovaní hlavně nezastavitelným Jágrem, jenž nakonec v jedenácti utkáních nasázel deset gólů.

„Tehdy jsme do toho po dvou zápasech šli, že už prostě musíme. Teď je podobná situace,“ řekl kladenský kouč.

Svému mužstvu věří. I proto, že v sezoně dokázalo skolit i favority. „Je to o tom, abychom to zlomili v jednom povedeném utkání. Protože síla v týmu je, předtím jsme dokázali porazit každého. Musíme si věřit, že to v těch šesti zápasech dokážeme,“ dodal Čermák.

Pátek je den D. Zápas s přímým rivalem. Pardubice už byly téměř utopené, ale chytily se záchranného kruhu. Kladno je chce poslat zase ke dnu. Pokud Rytíři uspějí, ještě nebudou mít vyhráno, ale vzhledem k tomu, že mají lepší bilanci ze vzájemných zápasů, záchraně budou podstatně blíž.

Zítra v osmnáct hodin se rozjede nejsledovanější zápas kola. Kladno toužebně vyhlíží tři body, které by pro ně mohly být spásou.

