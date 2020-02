Jágr s Kladnem věří instinktu, nezbrojí. Vyjde mu to opět? | iSport.cz

Emoce z něj cákaly. Křičel na čárového rozhodčího, potom zajel i za hlavními. Zloba s ním cloumala. Vždyť puk už byl ve středním pásmu! Všemožně se jim snažil podat svůj pohled. Ale vše bylo marné. Ani televizní záběry to neodhalily. Jaromír Jágr, jenž v inkriminovaný moment stál hodně blízko u modré čáry, to každopádně musel dobře vidět. Ale teď už je to jedno. I tenhle moment, po němž šel Zlín do klíčového vedení 2:1, ale ilustroval, jak bitva o záchranu pohlcuje i jeho.

Muže, ošlehaného tisíci vypjatých bitev. Veterána, jemuž bude za pár dní osmačtyřicet a není v hokeji nic, co by nezažil. Kupa vítězství, bolavé porážky. Ale přece. Už během sezony mluvil o tom, že sám sebe někdy nepoznává. Jak se nechává strnout, jak si s ním emoce pohrávají. Zpětně se diví, co vyváděl. Naplno na něj doléhá zodpovědnost za tým. Jágr majitel je na ledě někdo jiný než Jágr „pouhý“ útočník.

I proto se tentokrát tak rozčílil. Sám dobře věděl, že pro Rytíře to mohl být zápas, jenž je poleje živou vodou. A po sérii šesti ztracených partií vrátí zpátky do akce. Ouvej, to neklaplo. Sedmá porážka v řadě je naopak ještě víc přidusí.

Jágr byl v minulé sezoně hlavním strůjcem postupu do extraligy. Byl to on, kdo na ledě řídil mužstvo, jemuž se až tolik nevěřilo. I před minulou sezonou znělo: Cože, proč mužstvo nedoplnil? Proč nepřivedl pořádné posily, když se chce porvat o postup do extraligy?

Nenechal se zviklat. Nechtěl zbytečně bláznit a utrácet. Věřil svým instinktům. Věřil svým hráčům, které se při každé veřejné příležitosti snažil podržet. A to hlavní: věřil sám sobě. Svým schopnostem. Kouč David Čermák po precizně zvládnuté baráži a návratu mezi elitu s úsměvem mluvil o tom, jak mu během sezony Jágr říkal: Hele, neboj, já budu hrát, to dáme!

Dali to. Legendární útočník sice do akce naskočil až v únoru, ale v play off a v baráži kraloval.

Střih zpátky do reality. Zatímco ostatní týmy se snažily do konce přestupního období posílit a někdy to vypadalo jako hromadné zbrojení, Kladno zůstalo v klidu. A ještě oslabilo. Odešel i Martin Réway, výborný útočník, ale muž křehké a zranitelné povahy. Ani otcovský přístup Jágra a spol. na něj nestačil. Ani tahle mise mu nevyšla… Místo toho, aby vážně zvážil, co dál se životem, se vrhá znovu na hokej v Popradu. Kdo ví, jestli dělá dobře.

Ale zpátky ke Kladnu. Jágr stejně jako před rokem nechtěl podlehnout panice. Svému mužstvu věří. I dál za ním stojí, nesnažil se hledat na konci přestupního termínu za každou cenu hráče, o kterých by nebyl přesvědčený, že budou posilami. I přesto, že dobře ví, že spoluhráči, kteří s extraligou nemají takové zkušenosti, jsou teď roztřesení. Bojácní. Nervózní.

Ovšem boss na ně i tak vsází. Stejně jako loni věří, že to zvládnou. Věří i sám sobě. Vyjde mu to i tentokrát? Z patnácti bodů se náskok na poslední místo smrsknul na šest. Jágra čeká těžká záchranářská šichta.

Ukáže se znovu, že dobře ví, co dělá?

Góly Domácí: 15:10. Nash, 43:53. Jágr Hosté: 28:33. Dufek, 32:56. J. Ondráček, 42:30. Kubiš Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr, Zajíc – Jágr, Vampola, Zikmund – J. Strnad, Melka, Redlich – Hovorka, Stach, Machač – Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Hosté: Kašík (Huf) – Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, M. Novotný, Řezníček, Buchta – Dufek, Fořt, Herman – Šlahař, Honejsek, Okál – Claireaux, Fryšara, Köhler – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš.

