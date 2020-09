Válečník Muradov o plínkách, soupeři, co ho na*ral, ale i problémech s občanstvím

Daří se mu téměř ve všem. Uzbecký zápasník MMA s českým srdcem Machmud Muradov (30) se od konce května stará o dcerku Rumiu, kterou má se zpěvačkou Monikou Bagárovou (26). A 31. října jej čeká třetí zápas v prestižní organizaci UFC.

Dva předchozí sice vyhrál, ale nyní chce naplno ukázat své schopnosti. Zdálo by se, že nemůže být lépe, i přes krásné období má ale také starosti. Jeho rodiče v Uzbekistánu chytili koronavirus a » Mach « stále marně bojuje o české občanství.

Jak to se žádostí vypadá?

„Nevím, zeptejte se na ministerstvu vnitra. Požádal jsem o něj, jelikož tu mám partnerku a dítě… Teď poletím do Ameriky a možná poprosím tam, zřejmě by to bylo rychlejší. Budu třeba žít tam, když tady mě nechtějí. Je to tu velký problém, i přesto, že zde mám dceru. Asi mají nějaký problém, ale co mám dělat. Pokud mi občanství nedají, půjdeme jinam, kde budou rádi.“

Radost vám ale musí dělat vaše holčička. Užíváte si roli táty?

„Super, jen mi teď během přípravy malá chybí. Je to úplně něco jiného, než jsem čekal. Strašně otcovství prožívám a každý chlap si to musí zažít. Těším se, až odzápasím, a pak bych chtěl jet někam na dovolenou, abych si mohl rodinu užít. Dcera je malá jen jednou, pak vyroste a musíme udělat druhou.“ (smích)

Je pro vás těžší zápasit, nebo vyměnit plínky?

„Obojí je jednoduché, protože to miluji. Plínky měním s láskou, protože ona je pro mě nejvíc. A zápasení taky zbožňuji.“

Bude náročnější vlézt do klece, když víte, že máte zodpovědnost vůči dceři?

„Ona je mou motivací a prát se budu za ni. Chci jí dát to, co jsem neměl já. Postarat se o ni a zajistit jí to nejlepší. Musím proto makat a vyhrávat.“

Mrzí vás, že ji teď nemůžete vzít k rodině do Uzbekistánu?

„Jiní lidé to mají daleko těžší, takhle to neberu. Je to zkouška jako celý život. I když se stane něco špatného, přijde zranění, poškrábu auto, beru to tak, že se to muselo stát.“

Voláte si často s rodiči a zjišťujete, jaká je situace v Uzbekistánu kvůli koronaviru?

„Už je to lepší. Byla tam o dva měsíce delší karanténa než tady. Teď je to v pohodě. Máma s tátou se akorát vrátili z hor, kam jsem je poslal. Také měli koronavirus, bohužel jsou nastydlí, ale nyní je vše v pohodě.“

Jak se připravujete na další zápas?

„Hrozně se těším, že ukážu své kvality, což jsem v minulých dvou soubojích nemohl. Navíc už před týdnem mi manažer psal, že jednají o další smlouvě. UFC ji chce prodloužit a je jedno, jak dopadne nadcházející zápas. Jsem moc rád.“

Proč jste dosud nemohl ukázat své kvality?

„Neviděli moji plnou přípravu. Šel jsem do UFC opatrně, šetřil jsem fyzičku. Nyní mám celý kemp, nachystám se pořádně a předvedu vše, co umím.“

Původně jste měl bojovat 17. října, ale nakonec k souboji dojde o 14 dní později. Je to problém?

„Chtěli dokonce o měsíc, ale nesouhlasil jsem. Prý ten Polák nemůže cestovat, což nechápu. Ale to je jedno. UFC mě chce vidět s tímto soupeřem, proto jsme se domluvili takto. A ještě k tomu budu zápasit ve Vegas.“

Jaký vás tam čeká program?

„Poletím tam, potkám se s boxerem Floydem Mayweatherem , který má také přípravu. Pořád však netuším, kde bude bojovat. Je to uzavřený týpek, moc toho neříká. Vím ale, že jej čeká velký zápas. Ani když šel na Conora McGregora, tak se nepřipravoval jako nyní.“

Co víte o polském soupeři Jotkovi?

„Uvidíme, jsem připravený na cokoli. Vím, že jsem lepší v postoji i na zemi, jsem rychlejší a moji sparing (tréninkoví) partneři v Polsku ho znají. Měl nějaké problémy, proto odtamtud odjel a žije v Americe, doma ho moc nemusejí. Teď mě dokonce na*ral, když dal příspěvek na Instagram, že si jde pro mě. Nešlo mu odpovědět, tak jsem si na svůj profil dal, že stačí, když přijde do klece, a já se postarám o zábavu.“