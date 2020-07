Bojovník Dvořák promluvil o možném soupeři v UFC: Rád sundám kohokoliv | iSport.cz

Jako první Čech dokázal vyhrát premiérový zápas v UFC. Davidu Dvořákovi se to povedlo 14. března v Brazílii, když v napínavé bitvě na body přemohl tamního bijce Bruna Silvu. Další duel ho nejspíš čeká na jednom z číslovaných galavečerů. Soupeřem by měl být Američan Jordan Espinosa, což ale není podstatné. „Koho dostanu, toho půjdu sundat,“ říká odhodlaně rodák z Hradce Králové.

Další zápas klepe na dveře. Ač David Dvořák ještě nemá oficiálně potvrzený duel s Espinosou, o kterém informoval web MMA Fighting a k němuž má údajně dojít 19. září na galavačeru UFC 253. Stane-li se tak, bude to téměř na přání. Osmadvacetiletý Čech totiž doufal, že příští souboj vyjde právě na podzim. A že by k jeho návratu do klece mělo dojít právě v rámci hlavní série akcí, už je jen příjemný bonus. Navíc to může přiblížit splnění velkého snu s adresou: New York.

Podle zatím neoficiálních informací by vaším dalším soupeřem měl být Američan Jordan Espinosa. Už jste si ho stihl trochu nastudovat?

„Je to úplně jiný typ soupeře, než můj poslední. Bruno Silva byl dost wrestler, nepříjemnej, podsaditej. Espinosa je naopak vysokej, hopsavej. Přískoky, střílí to hodně na dálku.“

V jaké jste teď fázi tréninků? Připravujete se už konkrétně na něj?

„Jedu vesměs pořád stejnou přípravu. Už týden poté, co jsem se vrátil z Brazílie, jsem najel na tvrdé tréninky, protože těch chyb, co jsem dělal, bylo mnoho. A dost toho musím zlepšit. Takže jedu ostrou přípravu a čekáme, jestli zápas bude, nebo ne.“

Když zmiňujete své chyby, co jste si nejvíc vyčítal?

„Prospal jsem pár věcí ve wrestlingu. Soupeře se mi podařilo přetočit na zem, ale on mi vstal zpátky do postoje. Právě to je jedna z věcí, kterou bych chtěl do budoucna dostat na takovou úroveň, aby se mi lidi už nezvedli a dokázal jsem si je podržet.“

Jak máte aktuálně rozložené tréninky?

„Vychází mi to v průměru na dvanáct až patnáct tréninků týdně.“

To je víc než slušná porce.

„I když je jich víc, tak to není o tom, že bych měl každý den masakr, to ne. Jsou třeba dny, kdy mám jen tři lehčí tréninky. Jdu ráno na lapy, večer a přes den nějakou mobilitu, cvičení, protahování a rozvoj pohybových dovedností. To jsou tréninky, které člověka úplně nevyždímají. Jde o to, aby to byla spíš kvalita než kvantita.“

Jestliže se potvrdí duel s Espinosou, zřejmě se uskuteční na číslovaném galavečeru, což jsou vlastně hlavní akce UFC. Co to pro vás znamená?

„Když si vezmu, že v muší váze je teď x desítek zápasníků a dali přednost nám, je to známka toho, že jsme se dobře předvedli. Každý souboj na číslovaném galavečeru je pro mě ohromně zajímavý a je to přiblížení se mému velkému snu: zápasit jednou v Madison Square Garden v New Yorku. A pokud se tam chci dostat, musím si udělat jméno. Tohle je ideální cesta.“

Muší váha má teď nového šampiona, o víkendu se jím stal Deiveson Figueiredo. Je to ten pravý?

„Je to zápasník, který se vymyká celé divizi. Je ohromně dominantní, právoplatný šampion. Velký soupeř a bude dlouhá cesta se k němu dostat.“

U vaší divize se vždy jednou za čas spekuluje o jejím zrušení. Několikrát kolovaly zvěsti, že se nejnižší mužskou vahou v UFC stane bantamová. Teď asi není třeba mít obavy.

„Vůbec, nabrali skutečně strašně moc lidí, o kterých jsem původně ani nevěděl, že je vzali. Sleduji vše na internetu a najednou zjišťuji, že se tam budou objevovat. Pobrali snad všechny šampiony světových organizací. Aktuálně Manela Kapeho, šampiona Rizinu. Stejně tak vzali šampiona organizace Fight Nights nebo M1-Global… Těch lidí je opravdu hodně. Jenom za posledních čtrnáct dní jsem viděl asi patnáct nebo dvacet zápasníků muší váhy, co nabrali, až mi to připadá skoro nereálné. Když se podívám na kteroukoliv váhu, tak naše je jediná, jež nabírá takhle ve velkém.“

Je někdo z těch, kteří jsou před vámi, s kým byste se vyloženě rád utkal?

„Ne, to vůbec nemám. Do UFC jsem přišel s tím, že chci porážet každého, a ne kalkulovat a přemýšlet, toho ne a toho jo. Takže koho dostanu, toho půjdu sundat.“

Jak často s vámi, respektive s vaším týmem, bylo UFC v kontaktu od doby posledního zápasu?

„My jsme je hned po zápase oslovili s tím, že chceme další souboj někdy v září, v říjnu. A pak nebylo potřeba nějak extra komunikovat. Jediné, co nám posílali, byly možnosti aktivit navíc. Mají například jakési herní sídlo, kde se zápasník připojí přes počítač a hraje s fanoušky hry, jako aktuálně UFC 4. Chtějí zkrátka bojovníky spojovat s jejich komunitou. To jsme odsouhlasili. Ale kolem dalšího duelu zatím nebylo potřeba nic moc řešit.“

Kdy tedy budete bojovat přes počítač?

„Čekám, až nám dají vědět.“

A trénujete už zápasení přes joystick?

„Ne, vůbec, nemám televizi ani Playstation, takže netrénuju.“ (směje se)

Mimochodem, dostal jste od UFC nějaké pokyny nebo pravidla, jak se coby jejich bojovník chovat?

„Je toho hodně. Máme vše samozřejmě ve smlouvě, ale tu fighteři nečtou, dávají to právníkovi a dál se o to nestarají. Ale když jsme byli v Brazílii, tak tam zápasil Kevin Lee a taky Gilbert Burns. A oba dostali hroznou čočku, fakt je přede všemi seřvali za to, jak se chovají na sociálních sítích. Psali totiž nějaké vulgarismy, s čímž se UFC vůbec nechce ztotožňovat. Jednou dvakrát jim dají napomenutí, potřetí člověk dostane flastr, což jsou pokuty třeba pět deset tisíc dolarů (115 až 230 tisíc korun). Jen za to, že napíšou občas nějaké špatné slovo. S tím já ale nemám žádný problém, protože jsem nikdy něco podobného nikam nepsal.“

Co říkáte na to, jak rychle se organizace rozjela po nucené pauze?

„Hodnotím to ohromně kladně, protože jsou jedni z mála, kteří něco rozjeli. A jen do října mají naplánováno asi čtrnáct turnajů, neuvěřitelně to valej. Bojovníci mají díky tomu prostor zápasit, takže se nemusí bát, že by kvůli krizi přišli o peníze.“

Na vašich sociálních sítích mohli lidé vidět například i to, že jste zahradník, že vás baví pěstování zeleniny. Urodilo se?

„Máme toho dost. S přítelkyní a kamarádem Kubou Kašparem hodně zahradničíme a je to super relax. Už jsme sklízeli ředkvičky, kedlubny, saláty, okurky… Teda rajčata chytla nějakou plíseň, tak s nimi máme smůlu.“

Jeden z posledních příspěvků zněl ve smyslu ‚Něco se chystá.‘ Můžete trochu přiblížit, o co se jedná?

„Rozjeli jsme teď projekt, v němž mapujeme můj život, mou přípravu. Zatím k tomu nechci víc prozrazovat, ale brzy se všichni dozvědí víc.“

Často jste také v roli komentátora tuzemských turnajů. Chytlo vás to?

„Je to super. Sedím, koukám na zápasy, které mě baví, a popisuji, co vidím. Vážně moc fajn. Většinou jsem na akcích jako zápasník nebo něčí trenér, takhle si to můžu užívat úplně jinak a baví mě to. Rozhodně bych se tomu chtěl jednou věnovat víc.“