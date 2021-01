Chára: V nádrži hodně zbylo. Chci ve Washingtonu šanci a boj o Stanley Cup

Zní to možná divně, ale je to tak. Zdeno Chára bude hrát za Washington. Poté, co léta zápas co zápas řezal Alexandra Ovečkina, spojil dlouholetý kapitán Bostonu síly se svým úhlavním nepřítelem a teď do toho půjdou spolu. „Zbyla mi ještě spousta paliva, chci pokračovat a ukázat, že na to pořád mám,“ vzkázal 43letý slovenský bek, který s Capitals podepsal na Silvestra roční smlouvu za 795 000 dolarů (zhruba 17 milionů korun).

Už dorazil do Washingtonu, zatím však zůstává v karanténě a připravuje se samostatně. K týmu se má Zdeno Chára připojit příští týden. Jeho příchod do Capitals vyvolal na sociálních sítích bouři. Velká změna to však bude pro všechny, včetně soupeřů, bývalých i nových spoluhráčů. Musejí si zvyknout, že slovenský obr nenosí černozlaté barvy Boston Bruins, které oblékal čtrnáct z dvaadvaceti sezon v NHL.

Dost dlouho se čekalo, jestli vůbec bude pokračovat. Málokdo si ale dovedl představit, že by mohl působit jinde. A už vůbec ne v Capitals. „Naskytla se tahle příležitost a já ji nechtěl propásnout. Usoudil jsem, že by to mohlo být dobré místo pro mě i moji rodinu, a šel do toho,“ svěřil se Chára.

Příští ročník bude nemilosrdný, zejména pak v drsné Východní divizi. Capitals čeká od 14. ledna 56 zápasů během 114 dnů, přičemž osmkrát budou hrát dva dny po sobě. Tím se zvyšuje riziko zranění, únavy, případně obojího. Zkušený Chára, který v NHL sehrál 1553 zápasů, se může pro defenzivu Washingtonu stát jistotou, jaká mužstvu po letním restartu a dohrávání soutěže scházela.

V minulé sezoně zaznamenal během 68 utkání pět gólů, devět asistencí a na ledě strávil v průměru 21 minut, při oslabeních byl nejvytíženějším borcem Bruins. Nicméně v Bostonu jako by v jeho případě váhali, co dál. A tak zvolil změnu.

S Capitals jistě nepodepsal jen proto, aby něco měl a pak vysedával na střídačce.

Nicméně taky není zřejmé, jak velký prostor mu v týmu nabitém veterány poskytnou. Během čtvrteční videokonference s médii Chára přiznal, že nedostal žádné záruky, kolik by měl hrát. „Chtěl bych jen dostat férovou šanci a bojovat s kluky o Stanley Cup. To je můj cíl, jít správnou cestou a dosáhnout toho.“

Bostonský generální manažer Don Sweeney prozradil, že před pár měsíci nabídl dlouholetému kapitánovi nový kontrakt. Chára ocenil, že klubový boss jednal v dobré víře. Bruins mu však prý zároveň dali najevo, že pokud by v týmu zůstal, musel by se smířit s méně významnou rolí, než jakou dřív zastával. „Prostě jsem cítil, že jsem schopen nabídnout víc. Respektuji jejich rozhodnutí a přeju jim to nejlepší. Nemám vůbec problém s tím, že se vydali jiným směrem. Ale zkrátka se mi zdálo, že pořád můžu v zápasech pravidelně hrát, že v téhle fázi mé kariéry bude lepší, abych pokračoval.“

V armádě Ovečkina už nebude Chára soupeřit se svým dlouholetým rivalem. Společně budou usilovat o to, jak dostat tým na vrchol. Pro mužstvo se stárnoucím jádrem hvězd a mladým brankářem Samsonovem to nebude snadný úkol. Do Washingtonu navíc přišel nový kouč Peter Laviolette, který má mužstvo znovu nakopnout. „Tohle je Alexův a Peterův tým a já se strašně těším, až jim budu pomáhat svými zkušenostmi na ledě i mimo něj," prohlásil Chára.

Jeho příchod probouzí téměř tři roky staré vzpomínky, kdy během tažení Capitals za prvním triumfem ve Stanley Cupu zastával podobnou roli urostlý Brooks Orpik. I on patřil k uznávaným lídrům kabiny a měl výrazný vliv na mladší hráče. Něco takového si ve Washingtonu teď slibují od Cháry.

S devíti hráči pod jednocestnou smlouvou je v obraně Washingtonu docela tlačenice. Pokud jde o Cháru, zatím se mluví o tom, že by mohl nastupovat ve třetí obraně buď s Nickem Jensenem, nebo Trevorem Van Riemsdykem, tedy víceméně zaplnit mezeru po Radku Gudasovi. Každopádně změny z poslední doby svědčí o touze Caps být velkým, silným a tvrdým týmem.

A do těchto plánů Slovák přesně zapadá, byť jeho čísla v předchozích dvou sezonách výrazně poklesla.

„Musíme si zachovat pokoru, pracovat jeden pro druhého, vzájemně se podporovat a tvrdě makat jako tým, abychom dosáhli toho, čeho chceme. Ale všechno začíná už tréninkovým kempem a úvodním zápasem základní části. Z toho musíme vycházet, být soustředění a motivovaní od první chvíle a nedívat se moc dopředu," pronesl Chára.

Slíbil si, že k sobě bude upřímný. Pokud by v něm před sezonou zahlodaly nějaké pochybnosti, vnímal by to jako znamení, že bude lepší skončit. Jenže nic takového se prý nedostavilo. I po všech těch letech hokej pořád miluje, rád tráví čas na ledě a ráno vstává na tréninky. „V mojí nádrži toho pořád hodně zbylo. To mě pobízí, abych ještě něco předvedl. Pořád chci hrát, pořád mě to baví," řekl.

Bruins, s nimiž v roce 2011 získal Stanley Cup a o dva roky později postoupil ještě do finále play off, se rozhodli dát přednost hráčům, kteří mají víc času před sebou než za sebou.

Po štacích v New York Islanders a Ottawě jim Chára spolehlivě sloužil čtrnáct let.

Stal se jejich ikonou, pevnou součástí, inventářem.

To už neplatí. Nicméně nehodlá to balit. Změnil lokál a věří, že se podívá na vrchol.