Šéf hokeje bouchl do stolu! Zužujeme mládežnické soutěže, řekl Král

Tenhle juniorský šampionát rezonuje. Dost. Neúspěch výběru Karla Mlejnka na nedávném turnaji rozpoutal v české kotlině bouřlivou diskusi o tom, jak pohnout kormidlem a přiblížit se pěti vzdalujícím se velmocem. Z úst expertů, klubových majitelů i šéftrenéra svazu Filipa Pešána přitom často zněla jedna společná rada: Musíme snížit počet klubů v mládežnických soutěžích. A hle, je to tady, přesně taková direktiva teď od předsedy Českého hokeje Tomáše Krále přišla.

15 let bez medaile, během nichž český juniorský výběr jedinkrát přelezl nástrahy čtvrtfinále mistrovství světa. Tahle nelichotivá fakta jsou dobře známá. Dobrou zprávou je, že v tuzemském hokejovém hnutí to je málokomu lhostejné a řada expertů přišla s návrhy, co dělat jinak, aby nám zase rostly hráči schopní se utkat se špičkou a také hráči pro první kola draftu NHL.

„S vícero lidmi z hokeje se shodneme, že pokud si nezúžíme soutěže všude, v extralize, v Chance lize, i v mládežnických kategoriích, nehneme se z místa,“ řekl například olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun, jenž cepuje mladé naděje v Ústí nad Labem. Právě volání po menším počtu týmů hlavně v mládežnických kategoriích se ozývalo nejhlasitěji ze všech. A bylo očividně slyšet i v kancelářích Českého hokeje.

„S Filipem Pešánem jsme domluveni, že na jednání výkonného výboru předloží aktualizovaný model zeštíhlení mládežnických soutěží a návrh na přezkoumání statusu a diferenciaci podpory akademií podle dosahovaných výsledků,“ řekl v tiskové zprávě předseda svazu Tomáš Král s tím, že ke snížení počtu celků dojde od chvíle, kdy to bude možné rozhodnout sportovní cestou. Tudíž nové prvky budou platné nejdříve od sezony 2022/23.

Dvě nádoby se spojily, Král toho využil

Snaha je jasná. Zatímco v minulosti byly kluby často proti, aby podobné opatření vešlo v platnost, čemuž pomohla i určitá liknavost ze svazových míst, v současných divokých dnech je k tomu větší příležitost. Když Filip Pešán při hodnocení vystoupení juniorské reprezentace lamentoval nad stavem české výchovy nových Jágrů a Pastrňáků, zmínil hlavně fakt, že podle něj kluby nedělají dost. A že i kdyby jim svaz zasílal zlaté hokejky na podnose, nic to nezmění. Což se klubům pranic nelíbilo.

„Jeho slova mě pobouřila, urazila. Myslím, že budu mluvit za většinu extraligových klubů, když zmíním, že se snažíme dělat maximum možného. Zvlášť v téhle době. Dokud nebude nastavený funkční systém soutěží, tak s tím stavem kluby stejně nic neudělají,“ rozčiloval se například sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák. CELÝ ROZHOVOR ČTĚTE ZDE>>>.

Teď se tedy obě nádoby spojily v jednu, čehož využil Tomáš Král. Nejvyšší juniorská soutěž se zeštíhlí o šest týmů na 14 celků, nejvyšší dorostenecká ze 30 na 24. K oběma úpravám dojde, jak již bylo zmíněno, sportovní cestou. „Všichni musíme sledovat společný cíl, což je vyšší konkurenceschopnost v mládežnickém hokeji,“ dodal Král. To je totiž věc, na kterou bylo často poukazováno jakbysmet. Že u nás největší talenti nemají snahu dřít, protože zkrátka není proč. To by se teď mělo změnit.