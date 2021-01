Vlasák vzkazuje Pešánovi: Nejsme žádní lemplové. Přijeď se podívat

Čtvrtfinálový souboj MS do 20 let mezi Českou republikou a Kanadou • ČTK / AP / Jason Franson

Český brankář Nick Malík v akci během zápasu proti Kanadě na MS do 20 let • ČTK / AP / Jason Franson

Opřel se tvrdě do domácích klubů, teď přichází vichr i z druhé strany. Filip Pešán svým středečním vystoupením, během nějž na sebe skládal důvody ustrnutí českého hokeje, odjistil granát . Rozhořčená odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Řada extraligových klubů je dotčená. „Neuvěřitelné, co si dovolil,“ zlobí se Tomáš Vlasák, sportovní manažer Plzně.

Obul se do slabé pracovní morálky, vinu za nekvalitní hráčský materiál dodávaný do reprezentace přehodil na kluby. A co svaz? „Jsem přesvědčený, že z naší strany už nejde udělat víc,“ pravil Pešán. Tomáš Vlasák druhý den reagoval. „Takže my jsme ti lemplové, kteří za všechno můžou. Musím se důrazně ohradit,“ učinil tak v rozhovoru pro iSport Premium. V něm odmítá kvóty na mladé hráče či připomíná, že Američané a Kanaďani také nehrají v dospělých klubech...

Z úst svazového šéftrenéra, kouče národního týmu, šéfa mládežnické komise a bývalého generálního manažera dvacítky zaznělo, že za nekvalitní dodávku zboží do reprezentace mohou kluby. Už jste se nad sebou v Plzni zamysleli?

„Samozřejmě, všechno je naše vina. Nezbývá než souhlasit. Naštěstí tu máme Filipa, který nás z toho bahna vyvede... A teď vážně. Jeho slova mě pobouřila, urazila. Vím, že v řadě klubů není vše ideální, byl bych blázen, kdybych tvrdil, že ano. Myslím si však, že budu mluvit za většinu extraligových klubů, když zmíním, že se snažíme dělat maximum možného. Zvlášť v téhle těžké době. Do prdele, my děláme, co můžeme! A Filip napíše tohle? Vždyť je u toho dva roky a teď se vymlouvá na covid, že svaz nemohl zajistit nový formát mládežnických soutěží? To měl udělat jako první věc. A ještě napíše, že nový systém soutěží nebude konzultovat s kluby. S kým jiným by to konzultovat měl? Tak ať si to udělá po svém, spasitel českého hokeje. Ale ať nám ty soutěže představí. A ne že bude kydat hnůj, že za stav našeho hokeje mohou kluby.“

A dělají vše, jak by měly?

„Za sebe říkám, že s mladými dělají, co můžou. Jenže dokud nebude nastavený funkční systém soutěží, který zajistí větší konkurenceschopnost, tak s tím stavem kluby stejně nic neudělají.“

Zrovna Plzeň jde příkladem v úspěšném zařazování mladých hráčů. Byli byste sami proti sobě, kdybyste nešli touto cestou, ne? Zajišťujete si tím budoucnost, menší náklady...

„Jednoznačně. Ať se odpovědní lidé podívají, kolik mladých kluků zapojujeme do áčka, jak tu s nimi pracujeme, jak se jim věnujeme. Jenže když nemají týden co týden dva těžké zápasy v juniorce, kde by hráli na krev, na doraz, co s tím můžeme udělat? A to jsme s klukama maximálně trpěliví, čekáme dva, tři roky, než se adaptují na dospělý hokej. Já po Filipovi nechci