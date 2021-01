Agent Teplého se zlobí na Pešána: Hodili to všechno na něj! Není to fér

Čtvrtfinálový souboj MS do 20 let mezi Českou republikou a Kanadou • ČTK / AP / Jason Franson

Když si přečetl slova svazového šéftrenéra Filipa Pešána, nebyl nadšený. Což je ještě jemně řečeno... Dlouholetý agent Aleš Volek, jenž mimo jiné zastupuje Davida Pastrňáka, největší českou hvězdu, v rozhovoru pro Sport a iSport.cz reaguje na kritiku směrem k Michalovi Teplému , dalšímu z klientů. „Přijde mi, že se neúspěch dvacítky hodil na něj. S čímž absolutně nemůžu souhlasit,“ říká šéf společnosti ALVO Sports a přináší svůj pohled a argumenty. Zmiňuje i to, proč se jeho klient nevrátil do Liberce.

19letý útočník Michal Teplý je momentálně v Chicagu, kde se na kempu Blackhawks rve o šanci v NHL. Právě tam se k němu dostala ostrá kritika. „Šťastný z toho pochopitelně nebyl. Kdo by taky byl? Udělali z něj flákače, což není pravda,“ reaguje Volek, jenž celkem v kádru dvacítky zastupoval čtyři hráče.

Jaká byla vaše první reakce?

„Vyvolalo to ve mně hodně smíšené pocity.“

Diplomaticky řečeno předpokládám.

„Cítím morální povinnost vůči svému klientovi a hráči, kterého zastupuju, abych k tomu něco řekl. Chápu, že vždycky jsou dvě strany a trenéři se vyjadřují o hráčích. Ale... (přemýšlí) Tohle se mi vůbec nezdá, aby se to řešilo přes média. Proč mu to kouč neřekl přímo do očí? Přijde mi, že se neúspěch naší dvacítky hodil na jednoho hráče. Což je nefér. Absolutně s tím nesouhlasím.“

Jak podle vás Teplý na šampionátu hrál?

„Viděl jsem všechny zápasy, rozebíral jsem je s lidmi, kteří v hokeji něco znamenají a dlouho v něm pracují. Ať skauti nebo jiní trenéři. Shodli jsme se, že Michal byl jedním z TOP 3 našich hráčů. Pro mě osobně ten nejlepší.“

Gól ale nedal.

„To ano, bohužel. To je věc, která by se mu dala vyčíst. Ale jinak to byl hráč, který měl nejvíce střel, nevypustil jediné střídání! Nic neodfláknul, to mohli všichni vidět. Ať to byly souboje nebo defenzivní práce dozadu. Takže i z tohoto pohledu mi přijde kritika jako přehnaná.“

Jak na to reagoval sám hráč?

„Probírali jsme to. Zrovna mu skončil trénink u týmu Chicago Blackhawks. Momentálně je jedním ze 36 hráčů, kteří se zúčastňují kempu. A hodit na něj takové špatné světlo? Na kluka, který si všechno v kariéře vybojoval, nic nedostal zadarmo? Zvlášť v době, kdy tolik hráčů neprodukujeme? To se mi nezdá.“

Takže si tohle podle vás nezasloužil?

„Podívejte se. V šestnácti letech se probojovával do áčka Liberce, což bylo právě pod trenérem Pešánem. Pak zvolil cestu kanadské juniorky, hned se stal nováčkem roku. Prožil velmi úspěšnou sezonu, jako mladší ročník se dostal na dvacítky, kde nezklamal. Pak ho podepsalo Chicago, i když nebyl draftovaný tak vysoko jako ostatní. Shodou okolností den předtím, než jsem si přečetl vyjádření pana Pešána, mi volal generální manažer Chicaga (Stan Bowman), který byl velmi mile překvapený z toho, jak Michal na trénincích vypadá. No pak se doslechnu, že něco fláká? Tomu nějak nerozumím. Tak proč, když měl mít tak katastrofální přístup, hrál na dvacítkách v první lajně a byl jedním z nejvytíženějších hráčů? To mi do sebe nezapadá. Jen doufám a věřím v to, že se tady nemíchají dvě různé věci dohromady.“

Jak to myslíte?

„Michal po návratu z kanadské juniorky opustil organizaci Liberce a přemístil se do Boleslavi. Pevně doufám, že to není ten důvod, aby byl takhle pranýřovaný.“

V zákulisí se přesně tohle objevuje. Že to šéftrenéra Pešána, jenž je s Libercem spjatý, naštvalo, a i proto teď volí takový slovník.

„Znovu opakuju, že pevně doufám, že to není jeden z těch důvodů. Pokud by to tak skutečně mělo být, bral bych to opravdu jako velmi neprofesionální.“

Sám si platil kondičního kouče

Nějak jsme zamluvili, jak na kritiku reagoval přímo váš klient.

„Když si Michal přečetl ten rozhovor, tak z toho nebyl nadšenej. Je mu devatenáct, pořád je to mladej kluk. Takže nebyl šťastný. To by nebyl nikdo.“

Snažil se nějak hájit?

„Co jsme se spolu bavili, tak si neuvědomuje, že by něco odfláknul. Před šampionátem, kdy byla nejistá doba a kvůli koronaviru se pořádně nemohlo trénovat, si sám platil kondičního kouče, za kterým dojížděl hodinu do Prahy. Každý den. Takže mi nepřijde, že by něco vypouštěl. Naopak. Jde si tvrdě za svým cílem i snem. Proč by něco šidil?“

Michal Teplý na MS Zápasy 5 Body 2 (0+2) Trestné minuty 0 Plus/minus 0 Střely 17

(nejvíce z týmu) Průměrný čas na ledě 18:55

(nejvíce z útočníků)

Řekl mu kritiku Pešán přímo do očí? Během turnaje Karjala?

„Tohle přesně nevím, nebyl jsem u toho. Nechci se vyjadřovat k situaci v nároďáku. Když jsem viděl, že jsou v nominaci áčka i někteří mladí kluci z dvacítky, včetně Michala, vnímal jsem to jako velmi dobrý krok. Když jsme se o tom potom s Michalem bavili, nemluvil o tom, že se tam dělo něco katastrofálního a že by se do něj pouštěli. Ale víc to nechci hodnotit, nebyl jsem u toho. Obecně chci říct, že dobře vím, jaké hráče zastupuju, jakou mají za sebou cestu. Když český hokej má nějakého nadějného kluka, všichni bychom měli pracovat na tom, aby byl co nejlepší. Nechci říkat, abychom k nim přistupovali v rukavičkách, to absolutně ne. Kluci potřebují dril, tvrdou ruku a správné vedení. Ale tahle kritika mi přišla nefér.“

Není to tak, že Teplý na okolí, třeba nevědomky, působí jako někdo, kdo tomu nedává úplně všechno?

„Znám ho výborně, máme k sobě blízko. Je možné, že patří k typům, které navenek vypadají ležérně. Jenže když se podívám na jeho historii, nic nedostal zadarmo. Že by mu to pánbůh seslal z nebe? V žádném případě. Navíc jsem od nikoho z Kanady neslyšel, že by měl špatný přístup. Stejně je to vždycky o tom, jak se hráč projevuje na ledě. Znovu opakuju, že podle mě to byl jeden z našich rozdílových hráčů na mistrovství. Má v sobě schopnosti, aby jednou hrál v NHL. Věřím, že se mu to povede. A zajímalo by mě, co bude povídat potom...“

Každý kouč je zodpovědný za tým, který si vybere. Proč tedy na dvacítkách hrál, když už dopředu Pešán zpochybňoval jeho pracovní morálku?

„Je třeba to vidět i tak, že on je sice svazovým šéftrenérem s velkým vlivem, ale koučem dvacítky nebyl. To byl Karel Mlejnek. Je přece pravidlo, že v mužstvu by měli být ti nejlepší, tak asi proto tam byl, i když po tom všem, co se teď napsalo, by člověk mohl mít pocit, že se bavíme o klukovi, který do mužstva vůbec nepatřil. Všechno se hodilo na něj. Což mi nepřijde správný.“

Doufám, že mu to neublíží, ale motivuje

Může si z toho vzít to pozitivní, že by začal ještě víc makat? Nebo hrozí, že ho to srazí?

„Pevně doufám, že to vezme za správný konec a neublíží mu to. Mělo by ho to naopak motivovat. Není v pozici, aby to nějak veřejně komentoval a pouštěl se do mediální přestřelky. Od toho jsem tady já. On může udělat akorát to, že dá argumenty svojí hrou. Už by se v tom neměl hrabat. Jeho juniorská kariéra je zakončená, teď by měl koukat do budoucnosti.“

Má na NHL už v této sezoně?

„To nechci predikovat. Cesta to pro něj může být dlouhá, ale nemusí. Záleží, jak se dokáže adaptovat na tu nejvyšší úroveň. Každopádně má potenciál, aby jednou NHL hrál. A jsem přesvědčený, že letos má minimálně na to, aby byl v AHL.“

V čem je jeho největší výhoda?

„Z mého pohledu je to playmaker, jak se říká v angličtině. Umí číst hru, vytváří ji. Připravuje šance spoluhráčům, je platný při přesilovkách. Je konstruktivní, nechybí mu nápady. I když ale pořád má před sebou spoustu práce.“

Proč vlastně během nejisté doby zvolil místo Liberce angažmá v Mladé Boleslavi?

„Dlouhou dobu jsme se snažili najít s Bílými Tygry společnou řeč. Nakonec to bylo v poloze, že kvůli tomu, že mají nabitý kádr, by dostal možnost v Benátkách, pak by se vidělo. Když to mám říct upřímně, tak nějaký velký zájem ze strany Liberce, aby tam Michal působil, nebyl. Do toho přišla nabídka z Mladé Boleslavi s vizí, která nás oslovila. I když ani tam situace pro něj nedopadla, jak bychom si představovali.“

Proč?

„Připojil se k týmu těsně před začátkem extraligy. V momentě, kdy se probojoval do týmu, přišla karanténa. Potom se hrála Karjala, a když se vrátil, zbývaly asi tři neděle do kempu dvacítky. V tu dobu jsme usoudili, že bude lepší, když se připojí do týmu v Litoměřicích, kde dostane větší prostor, aby se co nejlépe připravil na mistrovství.“

Šéftrenér Pešán kritizoval hlavně práci klubů. Souhlasíte s ním?

„Mně tohle úplně nepřísluší hodnotit.“

Tak řekněte svůj pohled.

„Pokud mám mluvit ze svých zkušeností, tak stav českého mládežnického hokeje má k ideálu daleko. Což není žádná novinka. Kluby se podle mě snaží dělat to nejlepší, i když každý má jiné podmínky a vize. Každopádně mají snahu vychovávat talenty. Jenže kluci potřebují kvalitnější zápasy a větší konkurenci. Což může vyřešit pouze opravdu radikální snížení počtu týmů v dorostenecké a juniorské soutěži. Je třeba vytvořit podobný model ve stylu AAA jako v Kanadě. To je nejvyšší liga, která díky konkurenci přináší mnoho kvalitních zápasů. U nás taková utkání nejsou. A to je největší problém.“