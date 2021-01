Přísná Austrálie poráží COVID. Na hvězdy mohli fanoušci i bez roušek

Ty obrázky jsou pro Evropana vlastně docela šok. V australském Adelaide se odehrála tenisová exhibice pro pár pozvaných hráčů a hráček včetně Novaka Djokoviče či Sereny Williamsové - a fandily jim plné tribuny. Čtyři tisíce fanoušků v naprosté většině bez roušek… „Užila jsem si to, vždyť před diváky jsme nehrály snad rok,“ hlásila Williamsová. Jak je to možné?

Austrálie si zakládá na velmi přísném postupu proti šíření nemoci COVID-19 a okusili to i tenisté před blížícím se Australian Open, kteří museli po příletu nekompromisně do karantény - někdo do lehčí, smolaři, s nimiž letěl někdo nakažený, do 14denního „vězení“.

Nicméně australská cesta nese ovoce - ministr zdravotnictví Greg Hunt oznámil, že v Austrálii už 12 dní nezaznamenali žádný komunitní přenos onemocnění. A díky tomu mohli diváci do hlediště i v Adelaide. Celkově Austrálie hlásí necelých 30 tisíc nakažených lidí a 909 úmrtí…

Djokovič (ne)odstoupil

O překvapení se na exhibici v Adelaide postaral první tenista světa Novak Djokovič. Srbský hráč nejprve kvůli puchýři na ruce před zápasem odstoupil, ale poté nečekaně nastoupil do druhého setu a svému náhradníkovi Filipu Krajinovičovi pomohl porazit Jannika Sinnera.

„Omlouvám se, že jsem nehrál od začátku, ale poslední dva dny jsem se necítil dobře a musel jsem jít za fyzioterapeutem,“ řekl Djokovič, kterého nahradil krajan Krajinovič a první set nad Italem Sinnerem vyhrál 6:3. Stejným poměrem si ve druhé sadě s italským talentem poradil i sedmnáctinásobný grandslamový vítěz.

„Není to snadné, ale hrát přes bolest je součást naší práce. A za ty roky si na to zvyknete,“ uvedl Djokovič. „Jde o to, jestli je bolest snesitelná, nebo ne. A vzhledem k tomu, že jsem měl za sebou náročnou přípravu a čeká ATP Cup a Australian Open, tak jsem nechtěl riskovat,“ dodal.

Vítězství před zhruba čtyřmi tisícovkami diváků si v přípravě na první grandslam sezony připsala i Serena Williamsová, která si v Adelaide v souboji bývalých světových jedniček poradila 6:2, 2:6 a 10:7 s Naomi Ósakaovou z Japonska. „Užila jsem si to, vždyť před diváky jsme nehrály snad rok,“ řekla americká tenistka.

Vítězka 23 grandslamů sice v Adelaide nemusela jako tenisté v Melbourne do přísné karantény na hotelovém pokoji, ale i tak byla ráda, že má volnější dvoutýdenní izolaci za sebou. „Díky, že nám to vaše zákony umožnily,“ uvedla Williamsová, která jako první věc po skončení karantény vyrazila ven s tříletou dcerou Olympií.

„Šly jsme do zoo,“ citovala Williamsovou agentura AP. „Jsem ráda, že izolaci máme za sebou. Být tak dlouho s tříletým dítětem a dělat mu jeho nejlepší kamarádku bylo v kombinaci s tréninkem velmi náročné. Ale stejně bych nic neměnila a užila jsem si každý okamžik,“ dodala.