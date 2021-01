Bizarní WTA, tenistky se diví. Plíšková a spol. neví, kde najdou své výsledky

Žijeme v jednadvacátém století? diví se tenistky, jimž právě začala nová sezona. Jako by nebylo všem trablům dost, zdánlivá maličkost poškozuje produkt, kterého jsou součástí. Po konci společné aplikace ATP a WTA nemá ženský tenis vlastní platformu, na níž by fanoušci i samy hráčky sledovaly turnajové výsledky, pavouky či program. „Boooo,“ komentovala lakonicky situaci Američanka Madison Keysová.

Vystavují na odiv svá těla, chodí do kuchařských show, jsou aktivní na sociálních sítích. Snaží se přitáhnout pozornost publika v nikdy nekončícím zápase s dalšími sporty. Jejich střešní organizace WTA se však sama střílí do nohy.

Ke konci roku 2020 skončila také společná aplikace ATP a WTA, jež nabízela živá skóre, výsledky, program, pavouky. Jednoduše základní servis pro fanoušky i samotné hráče a hráčky. Zatímco mužský okruh obratem dodal vlastní nový produkt, ženský tenis je zakopán v pravěku.

A všichni kroutí hlavami.

„Zvedněte ruku, pokud chcete tu aplikaci zpět,“ žádala Kristen Flipkensová.

„Když teď WTA nemá svou aplikaci, kde si lidé najdou živá skóre a výsledky?“ ptala se Caroline Wozniacká.

Vzpomínáte? Není to tak dávno, co se díky aktivitě Rogera Federera a spol. začalo nahlas mluvit o spojení okruhů ATP a WTA pod jednu střešní organizaci. Nyní se kroky dvou okruhů ještě víc rozcházejí a do očí bije rozdíl mezi mužským a ženským tenisem. Nejen z pohledu prize money, počtu i organizace turnajů. Ale také v něčem tak zásadním jako je komunikace základního dění na okruhu.

„Ano, je to naše chyba vyplývající z toho, že hasíme tolik požárů na mnoha frontách,“ přiznala šéfka WTA Micky Lawlerová. „Na aplikaci se dělaly technické změny a my se na ně s dostatečným předstihem nepřipravili. Je naší hlavní prioritou se s tímhle problémem vypořádat.“

Do té doby mohou fanoušci sledovat nepohodlně skóre jen na internetových stránkách WTA…