Pešán po kolapsu: Silný tým by nezaváhal. Musíme se naučit vyhrávat

Jakub Flek poslal Čechy ve druhé třetině do vedení 2:1 • ČTK / AP / Andreas Hillergren

Tři zápasy, třikrát ztracené vedení. A třetí prohra. S Ruskem předvedl národní tým na závěr Švédských her dlouho neviděný kolaps, kdy ve třetí třetině inkasoval pět branek a prohrál 4:7. Nebylo divu, že trenér Filip Pešán usedl před kameru na tiskové konferenci pořádně nabroušený. „Silný tým by takový zápas vyhrál. My jsme tady třikrát prohráli, nemá cenu se za něco schovávat,“ hlásil rázně.