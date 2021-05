Ovečkin trefil Krejčího, Vaněček odkulhal. Těžká situace, řekl kouč

Úvodní zápas vyřazovacích bojů nejlepší hokejové ligy světa připravil lahůdku v podobě klání mezi Bostonem a Washingtonem. Lépe do bojů o Stanley Cup vykročil celek z hlavního města USA, Nic Dowd v prodloužení rozhodl o výhře 3:2. Hlavním tématem zápasu se však stala brankářská situace Capitals. Při první inkasované brance se zranil Vítek Vaněček, jenž odkulhal do kabiny. Výhru tak musel vychytat devětatřicetiletý Craig Anderson.

Přišlo ihned, žádné dlouhé čekání. Od první sekundy úvodní bitvy mezi Bostonem a Washingtonem šlo cítit, že jde o play off. Atmosféra na ledě byla diametrálně odlišná, stejně tak herní tempo. A když Alexandr Ovečkin po pár minutách sestřelil drsným hitem Davida Krejčího, věděli jste, že je to opravdu tady! Play off nastává. David Pastrňák proti Alexandru Ovečkinovi. Zdeno Chára proti celku, který 14 sezón vedl jako kapitán. Setkání dvou těžkých vah.

Prvním střelcem zápasů o stříbrnou trofej se stal v posledních dnech nenáviděný Tom Wilson. Jaký paradox. To zásadní však přišlo při gólové odpovědi Bruins. Vyhrané vhazování, schovaná střela Jakea DeBruska a zoufalá snaha Vítka Vaněčka na puk dosáhnout. „Jen jsem se snažil vystřelit, jak nejrychleji to půjde. Ani jsem nemířil,“ prohodil po zápase střelec branky. Česká jednička Capitals na puk nedosáhla, a ještě si poranila levou nohu. Do šaten tak odkulhala s bolestivou grimasou po třinácti minutách v play off. Navíc prvních v kariéře.

Mezi tři tyče tak zamířil záskok. Stařík. Brankář, jenž přišel v průběhu ročníku jako záplata, když tým přišel o Henrika Lundqvista a Ilja Samsonov se ocitl na Covid listu. „Snažil jsem se jen dostat do hry a nastartovat motor. Musíte být ready, protože jste jednu střelu od toho, abyste se cítil jako jednička,“ prohlásil Craig Anderson, jenž naposledy odchytal utkání v play off před čtyřmi lety v dresu Ottawy a který v pátek oslaví čtyřicítku. Navíc se stal nejstarším brankářem ve vyřazovací fázi od roku 2014. Navíc nebyl jediný v podobné pozici. Zdeno Chára se stal ve 44 letech sedmým nejstarším hráčem v play off vůbec.

„Pro Andersona to byla hodně těžká situace, ale dokázal na ní odpovědět ve chvíli, kdy jsme ho nejvíc potřebovali. Je přesným příkladem tvrdé dřiny, která zajistila, že když pak přišla jeho šance, byl připraven,“ ocenil rychlou náhradu v brankovišti trenér Washingtonu Peter Laviolette pro web nhl.com. Žádné aktuality o zdravotním stavu své jedničky nepřidal.

O výhře jeho party nakonec muselo rozhodnout až prodloužení. Dlouho to netrvalo. Dvě velké šance sice měl na holi David Pastrňák, ale tak, jako celý zápas, pálil mimo. Nebo ho Anderson o slávu připravil. Se šesti pokusy se přitom jednalo o jasně nejpilnějšího střelce zápasu. Udeřilo na druhé straně a jak už to bývá, rozhodl hráč, od kterého se to čekalo velmi málo.

Nic Dowd vstřelil v play off zatím jedinou branku v kariéře. Teď však tečoval bombu T.J. Oshieho a mohl se radovat. „Celý rok jsme ukazovali, že jsme schopní být úspěšní. Všichni jsme se naučili, jak na to,“ pochvaloval si hrdina večera. „Střela z první od modré. Měl jsem pocit, že to jde nad mou hlavu, ale pak puk trefil hokejku, mou hruď a nějak se dostal do branky. Myslím, že jsem si ho asi i srazil do branky sám,“ kroutil hlavou brankář Bostonu Tuukka Rask.

Pro partu z Bostonu tak nejde o povedený start. „Naši top hráči to dnes v sobě neměli. Washington zaslouží kredit. Hodně našich hráčů, kteří se starali o skórování v sezoně se nebylo schopných dostat do zápasu a podporovat se navzájem, aby v ofenzivě produkovalo dost,“ okomentoval natvrdo příčiny porážky Bruce Cassidy, trenér Bruins.

To, čeho se všichni experti báli, totiž nepřišlo. Naopak. O branky Medvědů se postarali borci ze třetí a čtvrté formace. Elitní komando Davida Pastrňáka, ani druhá lajna vedená Davidem Krejčím se zdaleka neprosadili tak, jak se čekalo. „Nemyslím, že jsme útočili dost,“ uzavřel kouč první prohru. Aby mohl se svými svěřenci zapsat první výhru, musí střílení branek vylepšit.