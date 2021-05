TOP Fleury! Nikdo nehrál tolik play off za sebou, slavil krádeží i semafory

Byl to zápas brankářů. Hokejisté Minnesoty zvítězili v prvním souboji série na startu bojů o Stanley Cup na ledě Vegas 1:0 po prodloužení. I přes prohru a menší počet zákroků byl vyzdvihován hlavně gólman Marc-André Fleury, který předvedl několik zásahů lapačkou, tzv. semaforů, a na začátku třetí třetiny fantasticky okradl o jasný gól Kirilla Kaprizova. Fleury navíc natáhl úctyhodnou sérii, play off NHL jako jediný brankář v historii chytá už popatnácté v řadě!

V zápase exceloval jak Marc-André Fleury, který v úvodu třetí části fantastickým zákrokem vyrážečkou na poslední chvíli okradl o téměř jasný gól Kirilla Kaprizova, tak i Cam Talbot na opačné straně. „Bylo to velmi těsné, ale byl to skvělý pocit zachytit takovou šanci,“ přiznal po utkání hrdina, jehož zákrok se už během zápasu objevoval na sociálních sítích.

„Je to zklamání, že jsme nedokázali vyhrát, a že jsme nedokázali skórovat aspoň gól pro něj (pro Fleuryho),“ smutnil po utkání kapitán Golden Knights Marc Stone. „Odvedl skvělou práci, když nás ve třetí třetině zachránil. Měli tam spoustu dalších šancí, mohli to ukončit dřív. Na druhou stranu už od něj nečekám nic jiného. Každý zápas pro nás chytá skvěle,“ uzavřel chvalozpěvy na svého brankáře.

Přestože Fleury pochytal „jen“ 29 střel (oproti Talbotovým 42) a zápas prohrál, byl vyhlášen druhou hvězdou duelu. Zatímco Talbot byl až třetím nejlepším hráčem, první hvězdou byl jediný střelec Joel Eriksson Ek, jehož trefě za Fleuryho záda pomohla nešťastná teč beka Golden Knights Aleca Martineze.

Kromě zákroku proti Kaprizovovi ale zaujalo hned několik semaforů, kterými ničil střelce soupeře. Vytáhl se takto třeba proti Nick Bjugstadovi či Ryanu Hartmanovi a zaujal tím i bývalého brankáře Rangers Martina Birona. „Dívat se na Fleuryho, jak dělá větrné mlýny lapačkou, mi připomnělo pouliční hokej s o mnoho mladšími dětmi, před kterými jsem se předváděl jen proto, že jsem mohl,“ reagoval Biron na Twitteru.

Fleury ve Vegas prodává odžité zkušenosti z bojů o Stanley Cup. Vždyť play off NHL hraje nepřetržitě od sezony 2006/07. Tehdy se teprve ve 22 letech stal jedničkou Pittsburghu. S Penguins také hned třikrát dokráčel na úplný vrchol. Nejslavnější hokejovou trofej s nimi získal v sezonách 2008/09, 2015/16 a 2016/17.

Jeho pozice vedle mladého Matta Murrayho nicméně v posledních dvou úspěšných sezonách slábla a tak po něm při rozšiřování počtu týmů v NHL sáhl nováček ročníku 2017/18 Vegas. Ten příběh už také známe, zkušený brankář okamžitě patřil k oporám týmu, který senzačně došel až do finále Stanley Cupu.

Dnešním zápasem se Fleury zapsal do historie, aniž ho vyhrál. Už loňským play off dorovnal bývalého gólmana Chicaga Tonyho Esposita v počtu po sobě jdoucích sezon, ve kterých chytal play off. Ten za Blackhawks hrál v letech 1969-1983 a dostal se tak na čtrnáct v řadě. Fleury se nyní osamostatnil na čele žebříčku, když nastoupil do zápasů o Stanley Cup už popatnácté!

Pohár sice společnými silami Fleury s Vegas (zatím) nezískali, ale v šestatřiceti letech do dneška stále patří mezi opory týmu, který se od připojení k NHL každý rok probojuje do bitev o Stanley Cup.

O získání slavného poháru se může znovu pokoušet letos. První zápas s Minnesotou sice nevyšel, ale dlouhé čekání na gól až do třetí minuty prodloužení naznačuje, že tahle série bude pořádně vyrovnaná.

Historický zápis Talbota

Na úvod to bylo zmíněno. Cam Talbot z Minnesoty rovněž odchytal skvělé utkání. Pochytal 42 střel a připsal si první nulu v play off v dresu Wild. Ale díky ní se rovněž těší jednomu fantastickému zápisu do historie.

Jako teprve osmý brankář v dějinách NHL si totiž připsal v play off shutout se třemi různými kluby. V loňském roce se mu to v bublině podařilo hned dvakrát v dresu Calgary a v sezoně 2016/17 rovněž dvakrát udržel čisté konto v Edmontonu.

Střelci Vegas tak vědí, že budou muset něco změnit, aby na Talbota vyzráli. „Chvílemi jsme to v útoku ošidili, protože jsme byli trochu frustrovaní z mnoha nevyužitých šancí. Tohle jde za námi,“ věděl lídr a kanonýr Golden Knight Mark Stone.