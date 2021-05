Co slovo, to perla. Hokejový expert Marek Sýkora (72) za své názory trefně vystihující dění na světových šampionátech pravidelně slyší chválu z celé republiky. Letošní rok není výjimkou a on zpestřuje studio iSport.cz i během probíhajícího turnaje v Lotyšsku. Přečtěte si, jak originálně i vážně komentoval včerejší zápas české reprezentace s Běloruskem (3:2 v prodloužení).

Hledání identity „Důležitý zápas pro hledání identity, jistoty, aby se v nějakém množství dostala do mužstva. Jestli si chceme mistrovství užít a mít reálnou šanci na úspěch, je třeba proti Bělorusku vyhrát,“ zmínil Marek Sýkora důležitost bitvy s Běloruskem, které dobře zná díky angažmá v Dinamu Minsk. Čeští hokejisté se radují z první trefy utkání proti Bělorusku • Foto Reuters

Svázaní kluci „Začátek utkání ukázal nervozitu, odskakovaly puky, dali jsme Bělorusům nějaké šance. Není divu, dolehla na ně tíha okamžiku. Postupně se mi to začalo líbit, ale chce to góly. Kluci jsou svázaní. Mluví o tom, čtou si o tom. Doufám, že Bělorusové jsou po Švédech trošku unavení a nakonec to na ně dopadne. Mladý běloruský gólman zatím chytá dobře,“ hodnotil expert první třetinu zápasu. Běloruský brankář Alexej Kolosov pochytal v první třetině všech 19 českých střel • Foto ČTK / Šimánek Vít

Může se stát malér „Nečekal jsem, že najednou to půjde, ale chci věřit, že ty zárodky tam jsou. Češi se víc snažili, víc bojovali. Velká snaha tam je a to se cení. Už jenom, aby branka přišla včas. Pak to zase přichází v křeč a může se stát malér,“ viděl Sýkora pozvolné posuny v české hře, ale s výstrahou, aby se český tým nedopustil chyby při nějakém překombinované ofenzivní akci. Šimon Hrubec se natahoval marně, na střelu Jegora Šarangoviče neměl nárok • Foto ČTK / Šimánek Vít

Vzpomínka na válku „Ať se pán nezlobí, ale řeknu něco, co nebude hokejový. Hraje za ně Drozd a jeho táta byl klubovej řidič. Jezdil pro mě na letiště, povídali jsme si a on poté, co už jsem tam dříve byl a vracel se, dával informace o mužstvu, že někdo hrát asi nebude. A já mu řekl, že za války jsme s takovým zraněním normálně šli do boje. A bylo ticho. Najednou bylo vidět,jak počítá, kolik je mi let. Použil jsem to pak i dál a tu srandu nakonec pochopili. I šéf klubu, bývalý generál KGB a první osobní strážce prezidenta Lukašenka, se smál, když jsem ho do toho zavedl,“ odpověděl jednomu z diváků během první přestávky na dotaz o Bělorusku, kde dříve působil. Expert a bývalý vynikající trenér Marek Sýkora • Foto Barbora Reichová (Sport)

Unavený Honza „Ve druhé třetině jsme se shodli, že Honza vypadá unaveně, ale on se umí kousnout. Zdá se mi, že ho tam vidím poněkud často, trenér asi stáhnul útoky. Od Zadiny se gól čekal. Kovářovi ale trefu přeju,“ řekl Sýkora k českému obratu z 0:1 na 2:1. Jan Kovář tečoval nastřelení Filipa Hronka, Češi srovnali na 1:1 • Foto ČTK / Šimánek Vít

Nadšení žádné „Všichni by tomu chtěli pomoct a dotlačit to tam. Párkrát tam ale byla přihrávka na hraně, kdy Bělorusové mohli jet sami na bránu. Nejsem z toho moc nadšený. Hráči říkají, že hřiště je ohromně velký. Jasně, je to letiště, ale je na něm moc dobře vidět, že hráči nehrají pohromadě a blízko sebe. Chtějí to víc roztahovat, ale jsou daleko od sebe. Pro Honzu Kováře je to takový těžší. Nemůže to tam převzít úplně na sebe,“ prozradil odborník svůj postřeh na neproměňování českých šancí v útoku. Jakub Vrána se tlačí do zakončení před branku Alexeje Kolosova • Foto ČTK / Šimánek Vít

Hrozící fatál „Mám strach o čtvrtfinále. Pokud získáme druhý bod, máme ještě šanci. V případě porážky jde o fatální situaci,“ měl jasno Marek Sýkora před prodloužením. Michal Moravčík se snaží odehrát puk před Geoffem Plattem z Běloruska • Foto ČTK / Šimánek Vít

Sportovní thriller „Pro kluky to nebylo jednoduché a nakonec se to povedlo. Byl to takový sportovní thriller. Člověk trpí. Nehráli jsme dobře systém. Byly tam chyby rázu juniorského. To se v téhle úrovní prostě nemůže stát, obzvláště v zápase o bytí a nebytí. Nevím, čím to bylo způsobené, jestli se jim to neřeklo. Nakonec to dobře dopadlo, Kubalík proměnil a máme druhý bod. Ten nám ještě zaručil boj o čtvrtfinále,“ řekl po výhře. Dominik Kubalík se v prodloužení dostal do úniku a rozhodl o výhře Čechů • Foto ČTK / Šimánek Vít

Zašpiněné montérky „Montérky jsme si zašpinili trošku tím pohybem. Bylo vidět, že chtěli, ale jejich pohyb nebyl daný do systému,“ hledal Sýkora zlepšení parametrů hry národního týmu. Čeští hokejisté se radují z vítězství 3:2 v prodloužení nad Běloruskem • Foto ČTK / Šimánek Vít