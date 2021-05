Češi si na MS užívají volnější den. Společně vyrazí na večeři k moři

Národní tým měl v úterý podle původních plánů trénovat v Lotyšsku až večer, ale po nabídce pořadatelů na podvečerní společnou akci program změnil. „Pořadatelé nás pozvali na výlet k moři, do jednoho resortu. Zůstaneme v bublině, nedostaneme se do kontaktu s jinými lidmi, ale můžeme k moři,“ řekl ČTK tiskový mluvčí reprezentace Zdeněk Zikmund.

Hokejisté nabídku využili i proto, že další zápas je čeká až ve čtvrtek, kdy se utkají se Švédskem. „Dnes je to prakticky jediný den, kdy můžeme být bez ledu, a většina týmu toho využila,“ řekl útočník Jakub Flek, který patřil mezi většinu, která na led nešla.

Českému výběru se zatím v Rize herně ani výsledkově příliš nedaří, obránce Libor Hájek věří, že společná večeře mimo hotel, který jinak týmy nesmějí opouštět, mužstvu pomůže.

„V NHL je taková věc častá a funguje to. Sednout si, vyčistit si hlavu a pobavit se. Všichni se těšíme a uvidíme, co to přinese. Myslím si, že není proč panikařit. Bude to dobré,“ uvedl bek New York Rangers.

Sýkora po zápase s Běloruskem: Chyběl systém. Zakončení je naše slabina

Sýkora vzpomínal na zážitky z Minsku: Před místními jsem dělal válečného veterána