Nad Rigou sa blýská. Češi a Slováci nejsou horší hráči, tvrdí hrdina

Pondělní odpoledne v hlavním městě Lotyšska se neslo ve znamení slovenských oslav. Mužstvo vedené kapitánem Markem Ďalogou vyrukovalo na ruského favorita s nebojácným výkonem a slavilo zasloužený úspěch. Díky výhře 3:1 mají naši východní sousedé po třech duelech plný počet bodů a po osmi letech mají na dosah postup do čtvrtfinále. „Kluci mají na co být hrdí. Hráli jako tým a chovali se tak,“ chválil trenér Craig Ramsay.

Obrovská obětavost, aktivita a skvělý herní systém. Medicína kouče Craiga Ramsayho kurýruje slovenskou reprezentaci, která v posledních 7 letech přivykla bolehlavu, že brány čtvrtfinále jsou pro ni zavřené. Po výhrách nad Běloruskem a Velkou Británií přišel do cesty první větší oříšek v podobě ruského výběru. „Tohle pro nás byla velká zkouška a jsem velmi rád, že i náš výkon se posunul o level výš,“ shrnul dojmy brankář Július Hudáček.

Výše zmíněné herní ingredience slavily úspěch, Slováci berou tři body po výhře 3:1. „Hráli jsme proti týmu, který je extrémně dobrý. Ale my jsme byli velice solidní v celém utkání, kluci bojovali až do konce. Kromě jedné části ve druhé třetině jsme byli po celou dobu silní,“ pochvaloval si trenér Ramsay.

Mimochodem, jde o první výhru proti Rusku od šampionátu v Praze z roku 2004, kde o výhře rozhodli Marián Hossa a Ronald Petrovický.

V jejích stopách šli tentokrát hned tři střelci. Miloš Kelemen, Martin Gernát a Marek Ďaloga. Pro prvně jmenovaného šlo o premiéru na mistrovství světa. A raritou je, že se střelecky prosadil hned ze své první střely na šampionátu. „Miloš Roman udělal vynikající práci, vybojoval mi puk a já se trefil. O něčem takovém se mi ani nesnilo, je to naprosto úžasné,“ popisoval útočník s úsměvem na rtech svůj velký moment.

Zajímavou úlohu ve velkém slovenském vítězství sehráli rozhodčí Andris Ansons s Kristianem Vikmanem. Ihned po Kelemenově trefě poslali Slováky do oslabení, kdy Rusové vyrovnali. Branka však platit neměla, Ivan Provorov si puk mohl zpracovat pouze díky přihrávce rukou od Maxima Šalunova. Jako by si však muži v pruhovaném svou chybu o druhé pauze uvědomili a chtěli ji odčinit. Právě Šalunova totiž vyloučili za nevinné postrčení u mantinelu a z následné přesilovky rozhodl tvrdou střelou Gernát.

Aby však nedošlo k omylu, parta kouče Ramsayho se k výsledku opravdu dostala vynikajícím výkonem, který podpořil naprosto v pohodě chytající Hudáček. „Celý zápas jsem se cítil velmi dobře. Neměli jsme co ztratit, ale kluci hráli fantasticky. Nebylo to tak, že bychom se k tomu probránili, ale zasloužili jsme si to,“ pokýval hlavou dvaatřicetiletý brankář, jenž poslední čtyři ročníky strávil v KHL.

„Hraji tam několik let. Jsem nesmírně rád, že jsme ukázali, že slovenští hokejisté dovedou hrát s největšími hvězdami KHL. Protože pokud mám být upřímný, mnoho klubů v současné chvíli preferuje Švédy a Finy a na Čechy a na Slováky se pohlíží jako na horší hráče. A já si nemyslím, že to tak je,“ poodhalil svou skrytou motivaci gólman Spartaku Moskva.

Takže, lze tedy Slováky nyní zařadit do skupiny favoritů? „Ne, my víme, že do této pozice jsme se dostali pouze tvrdou prací, a i v dalších utkáních do toho půjdeme ze stejné pozice. Teď máme dva dny volna, užijeme si to, protože si to hráči zaslouží, ale už se maximálně soustředíme na další zápas,“ odmítl podobná slova trenér Ramsay.

Přesto se nelze ubránit srovnání. Jde o nejlepší slovenský vstup do turnaje od roku 2003. A tehdy jim cinkl bronz…

Poslední slovenská čtvrtfinále MS 2013 Finsko 3:4 8. místo 2012 Kanada 4:3 2. místo 2007 Švédsko 4:7 6. místo 2006 Kanada 1:4 8. místo 2005 Kanada 4:5 5. místo

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:00. Kelemen, 53:19. Gernát, 58:59. Ďaloga Hosté: 31:06. Barabanov Sestavy Domácí: J. Hudáček (Húska) – Gernát, Rosandić, Bučko, Ďaloga (C), Gachulinec, Ivan, Kňažko, Jánošík – Cehlárik, Hrivík (A), Lantoši – Holešinský, Krištof (A), Pospíšil – Studenič, Miloš Roman, Kelemen – Skalický, Sukeľ, Liška. Hosté: Samonov (Bočarov) – Zadorov, Zub, Provorov, Gavrikov (A), Rafikov, Ožiganov, Dronov – Voronkov, Šalunov, Barabanov – Tolčinskij, P. Karnauchov, Slepyšev (C) – Burdasov (A), Ivan Morozov, Kuzmenko – Timkin, Kameněv, Švec-Rogovoj – E. Galimov. Rozhodčí Ansons (LAT), Vikman – Nikulainen, Sormunen (všichni FIN). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Slovensko 3 3 0 0 0 10:4 9 2. Rusko 3 2 0 0 1 12:7 6 3. Švýcarsko 2 2 0 0 0 6:2 6 4. Bělorusko 3 1 0 1 1 5:8 4 5. Dánsko 2 1 0 0 1 4:4 3 6. Česko 3 0 1 0 2 8:11 2 7. Švédsko 2 0 0 0 2 3:5 0 8. Velká Británie 2 0 0 0 2 2:9 0