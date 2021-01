Úžasný Dallas! Covid, karanténa, pak brutální výhra. Pavelski srovnal Jágra

Jako první schytali covidovou ránu. „Kluci se sešli 3. ledna na začátku přípravného kempu. No a 5. ledna už jsme měli 17 hráčů s koronavirem,“ popsal situaci pro NHL.com Jiří Hrdina, český skaut Dallasu.

Následovalo deset dnů karantény, izolace, pravidelné testování a zákaz trénování skoro pro celý tým. Vše se řídilo bezpečnostním protokolem ligy. „Někdo to přinesl do kabiny a rozšířilo se to strašně rychle, i do managementu. Takže těch prvních deset dní kempu bylo opravdu špatných, to trénovalo jen pár kluků. Teď v pátek hrajeme první zápas doma proti Nashvillu, tak uvidíme. Ale samozřejmě je to obrovská komplikace,“ říkal před duelem Hrdina.

Obavy byly na místě. Hráči na ledě je ale rozmetali. Až nečekaně brutální silou. Predators zničili 7:0. Pět branek nastříleli v přesilových hrách, pětkrát se radovali ve druhé třetině. Na sedm branek jim stačilo 28 střel na branku. Devátou nulu kariéry si připsal Anton Chudobin.

Nejvíce kanadských bodů při úvodním galapředstavení získal Joe Pavelski. Čtyřmi body (2+2) napodobil počin Jaromíra Jágra a vyrovnal jeho klubový rekord v počtu zářezů při prvním zápasu sezony. Jágrovi se to povedlo v lednu 2013, kdy ročník NHL začínal vinou výluky rovněž později.

„Nebylo to snadné, ale snažili jsme se udělat z nevýhody naši výhodu. Měli jsme jen pár dnů tréninku, nedělali jsme nic složitého, trenéři nás nezahltili informacemi. Jen jsme opravdu hodně bruslili, abychom měli nohy připravené na první utkání. Chtěli jsme do sezony vlétnout bez nějakých výmluv,“ hlásil Pavelski.

„Osobně se ale přiznám, že jsem byl trochu nervózní,“ přidal Alexander Radulov. Spolu se svými parťáky však stres hravě setřásli. Ve vzpomínkách se vrátili zpět o čtyři měsíce, kdy v září válčili s Tampou ve finále Stanley Cupu. Přivedli zpět onen druh odvahy a odhodlání, které byly základní deskou pro stavbu skvělé jízdy play off.

Dallas je také jedním ze tří klubů, na jehož domácí zápas můžou diváci. Stars mají ve svém American Airlines Center povoleno 30 procent kapacity, na duel proti Nashvillu tak přišlo 4214 fanoušků. Své hráče viděli poprvé od 11. března minulého roku. A hned si užili památnou chvíli, když byl pod strop arény vytažen pamětní banner šampionů Západní konference minulého ročníku. Takový úspěch se klubu povedl po dvaceti letech.

„Beru to tak, že tahle zkušenost nás posílí,“ prohlásil směrem k předsezónním komplikacím trenér Rick Bowness. „I když hrajete klasickou sezonu s 82 zápasy, vždycky se objeví nějaké těžkosti. Stávají se každý den. Hráči se zraní, onemocní, mají nějaké osobní potíže nebo cokoliv jiného. Takže se musíte naučit pracovat s tou soupiskou, kterou máte ten den k dispozici.“

Dallas teď vinou počátečních odkladů čeká opravdu brutální program. Ve 108 dnech sehrají celkem 56 zápasů! Ten další znovu s Nashvillem je čeká už v noci z neděle na pondělí.