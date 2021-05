Bývalý kapitán Tygrů o Pešánovi: Je herec, uvnitř ale vře. Nadchnul mě

Odehrál pod ním tři sezony, v Liberci spolu došli k historickému titulu. Z Branka Radivojeviče udělal Filip Pešán kapitána Bílých Tygrů. Bývalý slovenský útočník zná současného trenéra českého národního týmu skvěle. Ví, jak pracuje s týmem, jak na hráče působí, jaký je. „Lidi ho neznají, já ano. Uvnitř se raduje, nedává to ale navenek znát. Takový Filip je,“ popisuje kouče.

U českých fanoušků to vyvolalo erupci emocí. Když byl během pondělního zápasu proti Bělorusku trenér Filip Pešán v záběru kamer, ve většině případů jen stál a koukal. S hráči zrovna v tu chvíli nemluvil. Ale co hlavně… po rozhodujícím gólu Dominika Kubalíka v prodloužení se ani neradoval. Nehnul brvou. Lid měl v tu chvíli jasno: „Pešán je leklá ryba, která s týmem a hráči vůbec nežije!“ V takovém duchu na sociálních sítích svítily desítky komentářů.

„Kritiku od českých fanoušků jsem zachytil. Několik kamarádů mi taky poslalo obrázek, který ukazuje, že se Filip tváří za jakéhokoli stavu stejně. Po tom rozhodujícím gólu s Běloruskem jsem si všiml, že tam jen stál. Lidi ho ale neznají, já ano. Stoprocentně vám řeknu, že to v něm vřelo. Ať už v dobrém, nebo zlém. Uvnitř se raduje, nedává to ale navenek znát. Takový Filip je,“ říká o Pešánovi někdejší slovenský útočník Branko Radivojevič.

Pod Pešánovým vedením vyhrál v roce 2016 v Liberci extraligový titul. V tygřím dresu odehrál necelé tři sezony, v té poslední měl na něm přišité kapitánské céčko. Na české angažmá vzpomíná moc rád, zejména díky Pešánovi. „Nadchnul mě tím, jak byl k hráčům lidský. Na nic si nehrál, byl jako jeden z nás. Že žije v nějaké svojí bublině a je odtržený od týmu? To je úplná blbost,“ odmítá současný sportovní manažer Trenčína.

Potvrzuje však, že při vystupování navenek je Pešán jako herec s maskou. Říká, co je třeba. Chová se, jak sám považuje za nutné a správné. „Filip se chová úplně jinak uvnitř týmu a úplně jinak směrem k novinářům. Přijde vám arogantní, namistrovaný. On ale s týmem žije, je velmi komunikativní. Nezažil jsem, že by s ním měl někdo z týmu problém.“

Ani během liberecké štace Pešán na střídačce nestřílel blesky. „Když jsme vyhráli titul, emoce z něj tryskaly, to je jasné. Během zápasů se ale vždycky snažil být nad věcí, soustředěný. Emoce tolik neukazoval,“ přidává Radivojevič, který za Slovensko odehrál pět mistrovství světa, dvě olympiády a jeden Světový pohár.

„I když byl Filip někdy pod tlakem, vstřebal ho sám, nepřenášel ho na tým. Na střídačce jsem ho nikdy neviděl vybuchnout, že by nad sebou ztratil kontrolu. V kabině ale dovedl zvýšit hlas, zařvat. Vždycky však dobře věděl, kdy je to potřeba. Zdůraznil, co bylo nutné. V krátkosti, šel rovnou k věci,“ doplňuje.

Nad útoky českých příznivců směrem k Pešánovi jen kroutí hlavou. „Česko je na tom podobně jako Slovensko, během mistrovství světa máme miliony hokejových trenérů. Když se nedaří, každý hledá to negativní. Kdybyste tři zápasy vyhráli, nikdo si nějaké Filipovy mimiky vůbec nevšimne. Věřte tomu, že on to v sobě prožívá,“ tvrdí.

Šampionát v Rize Radivojevič pozorně sleduje. Viděl všechny zápasy Slováků i Čechů. Co je podle něj za špatnými výkony české reprezentace na startu turnaje? „Z mého pohledu to u vás zatím celé hrozně ovlivnil první zápas s Ruskem a inkasovaný gól v poslední minutě. Hráče to možná trochu nahlodalo. Někdy taková prohra zamává i se zkušeným týmem. Z vlastní zkušenosti vím, že když se nepovede start, psychika pak dovede svoje. Hned přijde kritika. Od fanoušků, z médií. V těch chvílích je nejlepší všechno vypnout, nic nečíst, neřešit to.“

