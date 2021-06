Francie – Německo 1:0. Souboj velmocí rozhodl vlastní gól Hummelse

Finalisté posledního Eura Francouzi neprohráli s Německem pošesté za sebou a od roku 1987 mu ve stejném počtu utkání nepodlehli také na jeho hřišti. Německé fotbalisty zdolali na evropském šampionátu i podruhé po semifinálové výhře 2:0 před pěti lety.

„Odehráli jsme skvělé utkání proti výbornému soupeři. Nebyli jsme daleko od druhého gólu, který by nás uklidnil,“ řekl francouzský trenér Didier Deschamps televizní stanici M6.

Další zápasy čekají oba týmy v sobotu. Francie se představí v Budapešti proti domácímu Maďarsku, které dnes vstoupilo do turnaje prohrou 0:3 s obhájcem titulu Portugalskem. Právě s ním se Němci utkají v bavorské metropoli.

Těsně před začátkem zápasu přistál na hřišti ekologický aktivista na padáku opatřeném motorem. Výkop však jeho akce nezpozdila.

První poločas mnoho příležitostí nenabídl. V 17. minutě útočník Mbappé zblízka nepřekonal brankáře Neuera. O tři minuty později se však Francouzi dočkali, když Hernándezovu přihrávku před branku napálil Hummels do vlastní sítě. „Nemůžete ho z toho vinit, je to smůla. Ta přihrávka byla velmi prudká. Možná už předtím jsme to měli ubránit lépe. Pro Matse pak bylo složité zastavit míč,“ citovala německá média trenéra Joachima Löwa.

EURO 2021: Pařížské předměstí zásobuje reprezentaci. Náhoda?

Němci se v úvodním dějství k přímému ohrožení gólmana Llorise nedostali, Gündogan vypálil z šestnáctky vedle.

Po změně stran skončila střela francouzského záložníka Rabiota na tyči. Vzápětí si Němci vypracovali největší šanci v utkání, jenže Gnabry po Gosensově centru zakončil nad.

V 66. minutě si Mbappé pohrál s německými obránci a zvýšil na 2:0, kvůli ofsajdu však jeho trefa neplatila. To samé se Francii přihodilo o necelých 20 minut později. Tentokrát rozhodčí upřeli radost Benzemovi, který se před ME dostal do nominace trenéra Didiera Deschampse poprvé od podzimu 2015. Přesto se dvojnásobní vítězové Eura radovali z páté výhry po sobě a navíc bez inkasované branky, jelikož Německo ze závěrečného tlaku nic nevytěžilo.

„Bylo to mimořádně náročné utkání. Do boje o vyrovnání jsme dali všechno, bojovali jsme až do konce. Věděli jsme, že Francie má fantastické protiútoky, nemohli jsme je všechny zastavit. Pokud jde o bojovnost, nemůžu týmu nic vyčíst. Chyběla nám efektivita ve finální třetině hřiště,“ prohlásil Löw, který s Německem na ME při třech účastech získal stříbro a dva bronzy. Po turnaji v roli hlavního trenéra po 15 letech u týmu skončí.

„Zasloužili bychom si bod. Máme na to vyrovnat se špičkovým mužstvům,“ konstatoval Joshua Kimmich. „Musíme se dívat dopředu. Když prohrajete první zápas, dostanete se pod velký tlak,“ dodal další záložník Toni Kroos. Vyhrát Euro po úvodní porážce se povedlo jenom Nizozemsku v roce 1988.