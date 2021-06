Tryskáč Mbappé. Suchopárek se smál a vzpomněl na okresní přebor

Francie zvítězila nad Německem 1:0, jeden z favoritů EURO ukázal svoji sílu. Hlavně taktickou, když velkého rivala pustil do hry, ale nikoliv do velkých šancí. Na straně vítězů se několikrát vytáhl Kyllian Mbappé, v jednom ze soubojů brutálně pláchl Mattsi Hummelsovi. „Taková rychlost je pro mě až nepochopitelná,“ smekl mládežnický trenér Jan Suchopárek, který velký šlágr hodnotil ve vysílání studia iSport.

Moment z druhého poločasu byl neskutečný. Kyllian Mbappé zapnul tryskové pohony a prohnal se kolem Hummelse. Zkušený stoper Německa vypadal jako zpomalený film, zatímco kolem se prohnala stíhačka. Kritický moment ale zadák z Dortmundu ustál, na poslední chvíli skluzem Mbappému vypíchl balon, penalta se nepískala.

„V tom běžeckém souboji s Hummelsem jsem se úplně viděl, když hrajeme v okresním přeboru, to je paráda,“ smál se Jan Suchopárek. „Je pro mě nepochopitelné, v jaké rychlosti je Mbappé schopný soupeře překonat. Hummels některé situace zvládl, i když občas se štěstím. Klobouk dolů před ním, rychlostí je úplně jinde, i věk je odlišný. Ta elastičnost a rychlost soupeře se těžce eliminuje, zvlášť, když soupeř hraje tímhle způsobem, na to se těžko reaguje.“

Francie zvítězila 1:0, gólů ale mohla přidat víc. Krásný Mbappého zásah zhatil ofsajd, praporek utnul i rychlou akci, kterou po přihrávce francouzské hvězdy PSG zakončoval volný Benzema. Německo si zase vytvořilo ve druhém poločase tlak, ale ne možnost reálně udeřit.

Francouzské hvězdy totiž pracovaly směrem dozadu dokonale. „Absolutně podřízená disciplína Francouzů k výsledku, to, že se dostali do vedení, jim hrálo do karet. Pokud takhle budou bránit dál, gól jim nedá vůbec nikdo. Když vám individuality pomáhají s obrannou fází, jako to dělali Benzena, Mbappé, Griezmann, Pogba, k tomu hráči vzadu jako Varane, Kimpembe, dali by se pochválit i další. To bylo tak důsledné, byť jsem to Němcům přál, nezíkal jsem za celý zápas pocit, že by mohli dát branku,“ hodnotil ve studiu redaktor Sportu Jan Podroužek.

Jednomu z velkých favoritů zahrály velké osobnosti, které individuální dovednosti odevzdaly ve prospěch celého týmu, což bylo proti Německu klíčem k úspěchu. Svou roli přijal i Karim Benzema, navrátilec do národního týmu.

„Nejen, že byl přijat s otevřenou náručí, ale na hřišti udělal všechno pro to, aby ho Francouzi milovali. Klobouk dolů, že si Deschamps troufl povolat ho zpátky, obvinění byla silná. Také v Realu se občas zachoval ke spoluhráči nekolegiálně,“ poznamenal Podroužek.

Chvála se musí sypat i na skvělé momenty Kyliana Mbappého. „Jeho předkoklady jsou fenomenální, může být hráčem desetiletí, dvacetiletí. Ale ne lepší, než Messi nebo Ronaldo, ti dávají pořád víc branek, kopou třeba trestné kopy a penalty, to on ne. Byl v rozhodujících momentech, dělá převahu, je to klíčový, rozdílový hráč, v nároďáku už si vybojoval pozici. Bez něj by Francie hrála jinak,“ všiml si Suchopárek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20. Hummels (vl.) Hosté: Sestavy Domácí: Lloris (C) – Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández – Rabiot (90+4. O. Dembèlé), Kanté, P. Pogba – Griezmann – Benzema (89. Tolisso), Mbappé. Hosté: Neuer (C) – Ginter (88. Can), Hummels, Rüdiger – Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens (88. Volland) – Havertz (74. Sané), Gnabry (74. Werner), T. Müller. Náhradníci Domácí: Mandanda, Maignan, Lenglet, Lemar, Giroud, Dembèlé, Tolisso, Zouma, Digne, Coman, Ben Yedder, Koundé Hosté: Leno, Trapp, Halstenberg, Volland, Werner, Süle, Klostermann, Neuhaus, Sané, Can, Koch, Günter Karty Hosté: Kimmich Rozhodčí Del Cerro Grande (ESP) – Yuste (ESP), Fernández (ESP) Stadion Fußball Arena München, Mnichov (GER) Návštěva 13000 diváků

