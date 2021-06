Pivarník: Slovenský fotbal pohltili cizinci. Na víc nemáme. Co Hancko?

Šťastná výhra nad Poláky (2:1), prohra se Švédy (0:1) a debakl se Španělskem (0:5). Další zázrak jako před 11 lety v Africe se nestal a Slovensko si v posledním duelu základní skupiny postup do osmifinále nezajistilo. Podle Romana Pivarníka, jenž v červenci zamíří za kuvajtským angažmá, zaslouženě.

Tým na to neměl?

„Myslím si, že ne. Hráli jsme strašně pasivně. Je to věc trenéra, který s mužstvem pracuje. My do toho zvenčí nevidíme, ale samozřejmě bychom si přáli, aby hráli aktivněji. Otázka je, zda toho byli schopni. Velkou bolestí bylo, že tým neměl útočníka. V kádru nebyly ani rychlostní typy, takže se nemohlo hrát na brejky. Tým se odhodlal bránit od vlastní poloviny, ale nepřišla k tomu žádná nadstavba a to je pak složité něco uhrát s těžkými soupeři. Natož vstřelit více branek.“

Na Slovensku se turnaj hodnotí dost kriticky. Zaznívají názory, že tamnímu fotbalu ujíždí vlak a na víc na šampionátu neměl. Souhlasíte s tím?

„Hodnotím to v podstatě stejně. Slovenský fotbal se dostal na úroveň, která