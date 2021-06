Poborský: Holanďani nebudou bránit. Přihrál by Šmicerovi znovu?

Jestli mají Češi před nedělním osmifinále EURO proti silnému Nizozemsku nějakou výhodu, tak historickou. Psychickou. Může to být prostě o hlavě a o tom, že na „Holanďany jsme to přece vždycky uměli“. Své o tom ví i bývalý reprezentant Karel Poborský a tuhle linku nepodceňuje.

Může to tedy hrát roli? I když na turnaji nepředvádí národní tým bůhví co a pochválit by naopak zasloužili za svůj fotbal právě Nizozemci.

„Jasně, je to pravda, ale já bych řekl, že jo. Že to kluci na druhé straně budou mít v hlavách, že my na ně umíme hrát. A co je důležité, Nizozemci budou zase takoví, jak jsme zvyklí, prostě stejní. Oni nebudou bránit, to je mužstvo, které má už od mládeže nějakou identitu, má ji v podstatě celý stát, kdybych to chtěl přehánět, jedou zkrátka pořád na vítězství. Podívejte se na jejich ligu, tam padá taky mraky gólů pořád dokola.“

Ale tady půjde o hodně. Jeden zápas a nazdar hodiny…

„Ano, ale myslím si, že to nebude taktická bitva. Ne od nich. Nizozemci budou hrát to svoje a nám to může zase vyhovovat, vyhovuje nám to dlouhodobě, než bychom se cpali do plných. Relativně do otevřené obrany, protiútoky, to umíme. Myslím, že to tak bude vypadat i v neděli.“

Říkal jste, že Česku vyhovuje nizozemský přístup dlouhodobě, takže i od dob vašich vzájemných zápasů?

„Ano, řekl bych, že i tehdy bývali Nizozemci proti nám favoriti, i když jsme měli silnou generaci. Dopředu byli odjakživa strašně silní a hlavně kreativní, a jsou i teď. Zase bude záležet, jak udržíme obranu, jak nám zachytá gólman. Ale zase mají slabší obranu, nebo otevřenější. Věřím, že dáme gól, a pak půjde o to, jak se nám bude dařit vzadu.“

Berete je jako oblíbeného soupeře?

„Obecně je to pravda. Hráli jsme s nimi skoro každou kvalifikaci, na turnajích, takže pro mě je to jeden z nejčastějších týmů, na který si hned vzpomenu a který mi naskočí ve vzpomínkách. A vždycky to bylo hodně fotbalové, to mě bavilo, nás všechny. Oni prostě vždycky hráli, jelo se nahoru dolů, snad to tak aspoň ještě do neděle vydrží.“

Ty nejlepší vzpomínky?

„Co si budu vymýšlet, zápas na EURO 2004. My prohrávali 0:2, vyhráli jsme 3:2, to je asi legendární zápas pro všechny fanoušky.“

Dobře, tak pojďme k vašemu silnému momentu z toho zápasu, přihrávka Vladimíru Šmicrovi na gól na 3:2 před padajícím Edwinem van der Sarem. Fláknul byste to dneska pod břevno?

„Asi ne. (smích) Kdybych si měl vybrat, i teď zpětně bych měl určitě větší radost z té přihrávky, než kdybych dal gól. Kdybych ten balon narval, asi by mi to tam taky spadlo, ale prostě Šmíca stál vedle a mohl dávat do prázdné…“

Něco pro vás, úplně to vymazlit.

„Ani jsem u toho dvakrát moc nepřemýšlel, hrál jsem fotbal instinktivně, vždycky radši technicky než silou. A tady se to vážně úplně nabízelo, balon vypadl přede mě, gólman šel rychle na zem… Vyvrcholením toho se stalo, že to navíc byl ještě ten gól na 3:2, že to takhle krásně vyšlo. Byl to možná ne úplně standardní moment, který se odlišuje od těch ostatních gólů.“

Tak ještě jeden, ten hezký oblouček zase proti Van der Sarovi na Letné v kvalifikaci na EURO 2004. Přihrávka od Pavla Nedvěda , výsledek 3:1.

„No jo, takhle mě to bavilo. (smích) Hodně lidí se mě dodneška ptá, proč jsem občas míval taková zakončení, ale pro mě to bylo přirozené. Neuměl jsem zavřít oči a prásknout na bránu nějakou ránu, to málokdy. A pak to občas vypadalo i docela hezky, že si na to lidi pamatují. Takže co se týče mě konkrétně, já měl Holanďany proti sobě vždycky rád, s klukama nám to na ně šlo, i když je to vlastně dlouhodobě špička.“