Pětatřicet let Česko čekalo na vylepšení republikového rekordu v běhu na 1500 metrů. V Tokiu výkon Ivany Walterové z roku 1986 o 61 setin vylepšila Češka s finskou krví Kristiina Mäki, jež časem 4:01.23 senzačně postoupila do olympijského finále. A podle toho také vypadala bezprostřední radost sympatické mílařky.

Drží národní rekordy v bězích na 2000, 3000 i 5000 metrů. A teď k tomu přidala další milník. Dost možná ten nejsladší, první v roli maminky synka Kaapa, kterého manželka atleta Filipa Sasínka přivedla na svět na začátku ledna.

„Já fakt nevím, co mám říct,“ slzela v rozhovoru pro Českou televizi dojatá vytrvalkyně. „Je to asi skvělý, ale dojde mi to až později,“ líčila svůj momentální stav. Že po více než třech desetiletí pokořila český rekord, si bezprostředně po závodu ani pořádně neuvědomovala. „Je to super. A moc děkuju všem, co fandili, co mi věřili a stáli při mně.“

Sedm měsíců po porodu ji v pátek ve 14.50 čeká souboj o medaile. Nadchlo to i její parťačku Dianu Mezuliáníkovou, jež se sice do finále neprobojovala, v semifinále ale vylepšila svoje osobní maximum na 4:03.70. Mäki radostí miliskovala přímo před kamerami.

Zázračný rok 2021 by teď Kristiina mohla korunovat senzační medailí. Slíbila, že na rychlé japonské trati nechá všechno. A do cíle ji požene i motto, které si bedlivě schovává pod číslem. „Nooo. Něco jsem si napsala na záda,“ smála se atletka. A pak ukázala, co by ji mohlo pomoci k medailovému cinknutí… „Vyrvat nohy z pr*ele.“

Kristiina Mäki žene v Tokiu dopředu jasné motto...







