Mäki a Sasínek zažili tornádo: 600 metrů od nás jsou úplně zničené domy

Jste s Filipem i vaším synem Kaapem v pořádku?

„My jsme v klidu, jsme v Hodoníně u rodičů směrem k entru. Ale stadion a cesta k němu jsou dost zničené. Když to přišlo, byli jsme v tu chvíli necelých šest set metrů od toho. Sami jsme nevěděli, co se děje. Jenom před barákem padal strom. Občas strom spadne, když je bouřka. Nevěděli jsme, že je tornádo.“

Co jste zrovna dělali?

„Bylo kolem sedmé hodiny, byli jsme venku, vypadalo to, že bude bouřka, tak jsme se rozhodli, že půjdeme domů. Kaapa jsme měli s sebou. Vypadalo to jako klasicky před bouřkou, když se člověk jde schovat.“

Jak to zvládl Kaapo?

„Ten to vůbec nevnímá, je to aspoň takové rozptýlení. Bude to mít zajímavé, když mu řekneme, že se narodil do covidu a tam, kde bude vyrůstat, bylo tornádo, které tady nikdo neviděl. Bylo to nepříjemné, ale my jsme na tom byli fakt dobře, proti těm zasaženým oblastem.“

Jak to vypadalo, když jste pak vyšli ven?

„Nic moc, asi to neumím teď popsat. Byli jsme v zasažených místech, to není hezké. Na stadioně upadla tribuna, vedle je docela zdevastovaná škola. Filipův trenér měl zrovna dům v trajektorii, kudy to šlo, má docela na domě škody. Ale furt to není tak hrozné, jako ty čtyři vesnice. Tam jsem já nebyla, ale záběry jsou dost hrozný…“

Co člověka napadne, když je tak blízko takové zkáze?

„Zaprvé bychom měli vnímat klimatické změny, to je asi první věc. Tam, kudy to jelo, taky někdy trávíme čas, docela často tam chodíme běhat. Jenom jsem si říkala, jaktože jsme tam nebyli. Je to nepříjemné…“

Kolik jste dostala starostlivých zpráv?

„Hodně lidí se o nás bálo, jestli jsme v pořádku. Když jsem zapnula zprávy, bylo to popisované poměrně rozsáhle jako Břeclavsko a Hodonínsko. Nám taky přijde zvláštní, že šest set metrů jinde jsou domy úplně zničené a tady jako by se nic nestalo. V tu chvíli jsme si říkali, že nějaké řešení rankingu, olympiády, závodů je proti tomuhle směšné. Život je důležitější.“

To nepochybně… Platí stále, že budete o víkendu závodit na mistrovství republiky ve Zlíně, kde máte vy i Filip šanci vybojovat si nominaci na olympiádu?

„Měli bychom, ale úplně nevím, jestli se to dá vytěsnit. Nám se nic nestalo, jsme docela v pohodě. Ale lidi okolo, jsou tam nějací známí, to zasáhlo. Nebude to úplně jednoduché.“

Český atletický svaz už zareagoval a vyhlásil veřejnou sbírku na opravu hodonínského stadionu, může v tuhle chvíli víkendová atletika i pomáhat?

„Myslím si, že jo. Co jsem koukala, kolik lidí pomohlo přes noc… Myslím, že je to na místě.“