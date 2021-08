Ahoj Kaapo! Finalistka Mäki volala domů, k telefonu dostala i „druhé dítě“

„Ahoj Kaapí!“ nemohla se Mäki vynadívat na svého malého syna, který se partnerce dalšího běžce Filipa Sasínka narodil na začátku ledna. „Už se těším domů... Včera už to bylo trochu unavený, už to moc nejelo,“ popisovala v hovoru domů.

„Vůbec nevadí, Kristýnko, pro nás jsi hrdinka, to co jsi dokázala, je naprosto úžasné,“ slyšela ale chválu od tchána. „Zapíjeli jsme to tady, dívali jsme se na plátně, měli jsme tu spoustu lidí a slavili jsme...“ přiznal ještě Sasínkův tatínek.

OH naruby: kdo v Tokiu nejvíc zaujal a kdo měl nejlepší hlášku ze všech

Mäki ještě přišel pozdravit i její pes Billy, což je shodou okolností japonská rasa Shiba-Inu... „Moje druhé dítě,“ smále se běžkyně na chlupáče, který se hrnul obrazovce telefonu.

„Bylo to rozběhlý stejně jako ve středu, ale někdy po těch dvou kolech už to začlo být dost...“ popisovala Mäki průběh finále, v němž skončila na posledním třináctém místě. „Strašně mi vytuhly ruce. Trenér mi říkal, že jak je ta příprava kratší, tak člověk neuběhne tři závody v pěti dnech, jak by si představoval,“ konstatovala mílařka, která v semifinále fantasticky zlepšila český rekord.