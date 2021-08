Vadlejch dojal manželku: Diváci mi chyběli, ale nejvíc jsi scházela ty!

„Neskutečné. Splnil se mi sen, bylo to dokonalé. Paráda," usmíval se při videohovoru v rámci pořadu czechteam.tv Voláme Tokio Jakub Vadlejch. Na druhé straně drátu čekala manželka, která českého oštěpaře ihned doplnila. „Nesplnil se jen tvůj, ale i můj sen."

Lucia však po stříbrném úspěchu nebrečela. „Myslela jsem si, že budeš první. Ještě mi to asi úplně nedošlo," přiznávala v dojemném hovoru. „Všichni ti hrozně moc fandili, Češi i Slováci, ti možná ještě o trochu víc, prožívají to dost," pokračovala.

„Moc se těším domů, nejradši bych se teleportoval, cesta bude hrozná," poznamenal Jakub Vadlejch, který se vrací se zbytkem výpravy a znovu bude muset dodržovat opatření. „To zvládneš! Přijdu si tě vyzvednout!" povzbuzovala manžela žena.

S diváky by byl stříbrný zážitek českého oštěpaře ještě lepší. „Chyběli mi a hodně, ale hlavně jsi mi tu chyběla ty. Bylo by to ještě o level jinde, kdybys tu byla," dojímal Luciu čerstvý medailista. „Já jsem ti nahoře domluvila, že to prostě vyjde," odvětila manželka.

Už brzy budou moct rodinný úspěch oslavit konečně také spolu.