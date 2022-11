Dovedl syna ke sportu, který z něj udělal absolutní legendu. Přesto Jaromír Jágr starší (†82) chválou šetřil a spíše se snažil potomkovi radit. Na syna byl ale po právu hrdý. Nyní se musí Jaromír Jágr (50) srovnat s krutou realitou. Od táty už žádnou další radu nedostane.

Před deseti lety mu předal do správy kladenský hokejový klub a zbavil se tím kopy starostí, i to byl jeden z důvodů, proč do toho Jaromír šel už během aktivní kariéry. „Jediný, komu se ulevilo, byl táta, který s tím předtím měl hrozný starosti, nervoval se, měl jsem o něj strach. Každopádně jsem připravený teď klubu co nejvíc pomoct,“ nechal se slyšet jeden z nejlepších hokejistů historie při převzetí.

Starost o milovaného tátu měl v posledních letech neustále. Jaromír starší se dlouhodobě potýkal se zdravotními problémy. Bohužel nakonec tento nerovný boj prohrál. Smutnou zprávu potvrdil sám syn Jaromír. „Jestli je pravda, že si děti před narozením vybírají rodiče, tak mé první rozhodnutí bylo to nejlepší, jaké jsem kdy udělal. Díky za vše, tati!“ Serveru extra.cz potvrdil neradostnou novinku bez dalších detailů i Jágrův synovec Jiří Kalla.

Bývalý hokejista a prezident kladenského klubu, který byl v roce 2014 uveden do Síně slávy kladenského hokeje, tak nyní bude dohlížet na syna ze shora.