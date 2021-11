Doudera o Jágrovi: Všechna čest, ale co si dovolí, by mu nikde neprošlo

Srdcem je stále Kladěnák a rodnému klubu drží palce, aby se v elitní soutěži udržel. Po 22. kole Tipsport extraligy proti Rytířům (2:0) ale třinecký obránce Milan Doudera neměl problém kriticky komentovat hru hokejového idolu Jaromíra Jágra. „Kvalitu má. Na druhou stranu, se vším respektem, co on si tady v té lize dovolí a co mu prochází, by mu v žádné jiné lize neprošlo. Viz dneska, co se zase dělo. To je až úsměvné. Tak to je, musíme s tím bojovat.“

Co přesně tím myslíte? Jágrovy háčky a dva nepotrestané fauly na Růžičku a Kovařčíka, nebo občasné debaty se sudími?

„Nebudu to komentovat, nechci dostat pokutu nebo něco, ale viděli jste, jak se zápas vyvíjel, co tam bylo za sporné situace. My jsme se tomu pomalu až museli smát, to bylo jako až trapný.“

Je to pro vás, jako Kladeňáka, těžké říkat zrovna tohle o českém hokejovém idolu?

„Ale já neříkám, že to je jeho chyba. On dělá to nejlepší pro Kladno, co může. Nedivím se mu. Chyba je někde jinde, ale nechci to tady rozebírat a zacházet do podrobností, aby z toho nebyly nějaké problémy.“

Během výlukové sezony 2012/13 jste v Kladně právě vedle Jágra nebo Plekance v lize začínal, jsou tito borci jinde, než když jste do soutěže naskočil poprvé?

„Jasně, moje první sezona byla výluka, měli jsme v Kladně myslím pět hráčů z NHL, to byla radost pohledět. Všichni v té době byli v top formě a rozhodovali zápasy. Oni dva konkrétně si výkonnost furt drží. Všechna čest, v jeho letech, jak se udržuje a dokáže být konkurenceschopný.“

Třinec - Kladno: Klid pro Oceláře! Woodovu nepřesnost na modré potrestal Hrehorčák, 2:0

Je stále těžké Jágra před bránou odtlačit?

„Jo. Tak má přes sto kilo, dokáže si pomoct zadkem, má dlouhou hokejku, těžko se mu na puk dostává. Je to jeho přednost celou kariéru, dokáže toho pořád využít. Oba tihle kluci zase ukázali kvalitu. Ukázali, proč hráli tam, kde hráli. Hráli dobře, měli jsme to proti nim těžké.“

Kladno jste porazili po boji 2:0, jak těžký to byl zápas?

„Těžký, Kladno mělo výborný nástup, ze začátku nás motalo. Pak jsme se rozkoukali, převzali otěže hry. Dlouho se nám nedařilo dát góla, pomohli jsme si přesilovkou. Pak to bylo takové... Neodskočili jsme, bylo to takové nervóznější, ale ujeli jsme v oslabení a bylo hotovo.“

Jak těžké je potvrzovat z prvního místa tyto povinné body?

„Já věděl už před zápasem, že to nebude lehké. Proti tady těm soupeřům, co hrají o všechno, jsou zápasy o to těžší. Kladno podalo sympatický výkon, když budou takhle pokračovat, nějaké body sbírat budou. Plus se na nás chce každý vybičovat, každý se extra motivuje, chce porazit. O to to máme těžší. Musíme furt držet vysoký standard.“

SESTŘIH: Třinec - Kladno 2:0. Oceláři se na tři body nadřeli, rozhodl Růžička

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:11. Martin Růžička, 52:45. Hrehorčák Hosté: Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Zahradníček, Jaroměřský, J. Michálek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, A. Nestrašil, O. Šedivý – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), R. Szturc, Chmielewski. Hosté: Bow (Stahl) – Dotchin (A), J. Suchánek (A), Ticháček, K. Wood, Baránek, Zajíc – Jágr, Plekanec (C), J. Strnad – Dvořáček, A. Kubík, M. Beran – Kristo, Filip, Ciampini – Routa, Pitule, Melka. Rozhodčí Šír, Kubičík – Lučan, Kis Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 314 diváků

