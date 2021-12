Zemřel nejslavnější americký trenér (†85): On byl fotbal!

Ve věku 85 let zemřel slavný trenér a komentátor amerického fotbalu John Madden. Vedení NFL o tom informovalo na internetových stránkách zámořské soutěže.

„Nikdo nemiloval fotbal víc než Trenér. On byl fotbal. Nikdo podobný už se nenarodí a za to, co udělal pro NFL a fotbal, jsme navždy jeho dlužníky,“ uvedl komisionář ligy Roger Goodell.

Madden celou trenérskou kariéru strávil v Oaklandu, který v roce 1976 dovedl k triumfu v Super Bowlu. Raiders vedl v letech 1969 až 1978 s bilancí 103 výher, 32 porážek a sedmi remíz.

Poté pracoval jako komentátor a jeho jméno nese i úspěšná série videoher. V roce 2006 byl Madden uveden do Síně slávy. „Neznám nikoho, kdo by měl tak zásadní vliv na NFL. Když se řekne, že někdo je větší než život, tak si vždycky představím Johna,“ uvedl šéf Dallasu Cowboys Jerry Jones.