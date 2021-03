Mág BeliŠEK rozhazuje! Patriots za dva dny utratili víc, než stál Neymar

Tom Brady po 20 letech skončil v New England Patriots. Jeho novým působištěm bude Tampa Bay. • profimedia.cz

Tom Brady (vlevo) a Bill Belichick (vpravo) vytvořili z New England Patriots veleúspěšnou dynastii • Profimedia.cz

New England Patriots udělali řadu podpisů na volném trhu • Profimedia.cz

Zní to jako název nějaké rozpustilé komedie, Bill Belichick to ale myslel naprosto vážně. Mocný kouč a manažer New England Patriots to na volném trhu NFL pořádně roztočil. Za první dva dny se dohodl na kontraktech za skoro čtvrt miliardy dolarů (asi 5,5 miliardy korun). To je víc, než na kolik přišel PSG Neymar.

Tenhle věčně zamračený patron si svou prkenici vždycky pořádně hlídal. I díky tomu ostatně Belichick vytvořil z Patriots s šesti Super Bowly jeden z nejúspěšnějších týmů dějin amerického fotbalu. Před rokem ale přišel o slavného quarterbacka Toma Bradyho a začátkem února se (možná) díval, jak jeho dlouholetý souputník slaví další Super Bowl s Tampou Bay. Zatímco New England se ani nedostal do play off.

Dalo se čekat, že Belichick nebude jen tak sedět v koutku, zatímco se mu jeho velké dílo rozpadá ve zlatý prach. Jeho reakce ale šokovala celou Ameriku.

Hned, jak se v pondělí otevřelo vyjednávací okno volného trhu, Patriots začali svou vysokou hru. Pokud vás americký fotbal moc nezajímá, jména vám třeba moc neřeknou. Zkuste si ale udělat představu podle zvuku peněz.

Trvalo pár minut, než na kalkulačku přibyli tight end Jonnu Smith (50 milionů dolarů) a nose tackle Davon Godchaux (16 milionů). Pár hodin na to následovali linebacker Matthew Judon (56 milionů) a defenzivní back Jalen Mills (24 milionů).

Cifra za cifrou, Amerika jen koukala. Belichick svou dynastii v New Englandu vytvořil díky tvrdému balancování na hranici mezi užitnou hodnotou hráčů a náklady na jejich financování, najednou utrácel jako člověk v mánii. Druhý den vyjednávání už měl podpisy devíti hráčů s kontrakty za 247 milionů dolarů plus dalšího, u něhož podmínky dosud nebyly známé. To je víc, než před čtyřmi lety vyplatilo PSG Barceloně za Neymara, nejdražšího hráče historie kopané.

Americká média si hned rozpustile pohrála s příjmením mocného manažera Patriots. Z Belichicka se stal BeliCHECK – BeliŠEK.

Svůj podle výsledků průměrný tým z minulé sezony tím zásadně posílil. Pro quarterbacka Cama Newtona získal dva veliké tight endy, kromě Smithe z Tennessee ještě Huntera Henryho z Los Angeles Chargers. V Judenovi z Baltimoru má elitního pass rushera a sehnal i dva dobré receivery Kendricka Bournea a Nelsona Agholora.

A NFL, jejíž užaslé oči pozorují řeku dolarů, se ptá, jestli věhlasný mág, který rád hraje na hraně pravidel, zase celou ligu nepřevezl. Může to tak být. Druhou možností je, že mu v budoucnosti velké kontrakty bouchnou do tváře.

„Rozumím jejich strategii. Platový strop jde dolů, na trh se dostali hráči v ideálním věku a není tolik klubů, které by je mohly podepsat. Sami měli pod stropem prostor, využili příležitosti,“ hodnotil Mike Reiss, reportér ESPN.

Nové kontrakty jsou rozvrženy v některých případech i do čtyř let a neočekává se, že by Patriots utratili celou nasmlouvanou částku. Hráči mají jisté jen tzv. garantované peníze. I ty ale dělají solidní sumičku - 135,5 milionu dolarů (téměř tři miliardy korun).

Patriots se tak minimálně na papíře vracejí mezi důležité týmy pro příští sezonu NFL. Určitě se v ní střetnou s úřadujícími šampiony Super Bowlu Tampa Bay Buccaneers, za které hází jejich bývalá ikona Tom Brady. Ten už na Floridě restrukturalizoval svou smlouvu, aby umožnil většině hvězd vítězné party zůstat v týmu.

SMLOUVY PATRIOTS Jméno Pozice Částka (garantované peníze) v dolarech Doba Jonnu Smith tight end 50 millionů (31,25 milionu) 4 roky Matt Judon outside linebacker 54,5 milionu (32 milionů) 4 roky Hunter Henry tight end 37,5 millionu (25 milionů) 3 roky Jalen Mills defenzivní back 24 milionů (9 milionů) 4 roky Nelson Agholor wide receiver 22 milionů (16 milionů) 2 roky Deatrich Wise defenzivní end 22 milionů (10 milionů) 4 roky Davon Godchaux defenzivní tackle 15 millionů (9 milionů) 2 roky Kendrick Bourne wide receiver 15 milionů (5,25 milionů) 2 roky Henry Anderson defenzivní end 7 milionů dolarů (0) 2 roky Carl Davis defenzivní tackle neuvedeno neuvedeno

Zdroj: Spotrac.com