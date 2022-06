Mejdan nekončí! Hokejisté pokračují v oslavách bronzu

Medaile po deseti letech zasluhuje pořádné oslavy. A čeští hokejisté ukazují, že v oslavách jsou možná ještě o kousíček lepší než v hokeji. Vždyť někteří z nich pokračují i v úterý odpoledne, tedy celé dva dny po ceněném úspěchu. A kdo že je největší tahoun? Stejně jako na ledě patří mezi vůdčí typy trojice Pastrňák, Krejčí a kapitán Červenka.

Produktivní útočníci se sešli na procházku naším hlavním městem a pojali ji tak, jak je oblíbené i u mnoha cizinců. „Prague beer tour“ napsal k fotce partičky David Pastrňák. Procházka kouzelným centrem Prahy s vychlazeným pivkem v ruce, která neminula ani slavný Karlův most, musela být ideálním pokračováním podařených oslav.

A aby trochu pošťouchl fanoušky, položil David Pastrňák svému bývalému spoluhráči z Bruins Krejčímu otázku, která mnohé napadla během MS, když viděli, jak skvěle stále dokáže hrát. „Jak je Krejčo? Vrátíš se příští rok do Bostonu?“ Optal se »Pasta« svého kamaráda. Ten se místo odpovědi jen pousmál a nechal otázku viset ve vzduchu. Comeback do nejslavnější hokejové ligy se zřejmě čekat nedá, ale řada fanoušků by si ho jistě přála.