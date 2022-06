Agent o posunu u Pastrňáka, Vránovi či Blümelovi: Nabídek z NHL je spousta

Roman Červenka, David Pastrňák, Jakub Vrána, Matěj Blümel, David Kämpf i Michal Kempný. Tyhle bronzové medailisty ze světového šampionátu v Tampere zastupuje Aleš Volek, někdejší útočník a šéf společnosti Alvo sports management. Všichni svěřenci hráli důležitou roli při medailovém tažení.

Začněme kapitánem Romanem Červenkou. Co říkáte na to, jak se mu turnaj povedl?

„Je to nejenom klient, kterého mám od osmnácti, ale i kamarád, takže o to víc to prožívám. Mistrovství světa i předtím olympiáda ukázaly, co je to za hráče, za mě je nepochopitelný, proč se na něj v předešlých dvou šampionátech zapomínalo... Protože vždycky na klubové úrovni podával skvělé a stabilní výkony. V mých očích je to ukázkový příklad, jak se dá spojit talent s prací. Smekám před ním. Aby v šestatřiceti vyhrál bodování? A ještě byl vyhlášený nejlepším útočníkem?“

V čem je jeho kouzlo?

„Je to příklad profesionála. Opravdu. Dělá maximum pro svoje tělo. Mladší kluci by si z něj měli brát příklad.“

Překvapil vás?

„Ani ne, vím, co je v něm, co dokáže. Jde o celkový přístup ke sportu. Jak maká. Je to absolutní profesionalismus. Co se týče péče o tělo a další věci. Dbá na správnou stravu, všechno podřizuje tomu, aby mohl podávat maximální výkony.“

Mrzelo ho, že předtím ho fanoušci neprávem kritizovali?

„O tom jsme se nějak nebavili. On si nikdy nestěžuje. O to víc je třeba ocenit, že vždycky rád reprezentoval. Za mě je to jeden z nejlepších hráčů v Evropě. Jsem přesvědčený, že nebýt rozhodnutí vrátit se do Evropy, ještě by mohl stále hrát NHL.“

Doplatil na to, že do Calgary šel zrovna v sezoně, kdy ho trápilo zranění a ještě k tomu byla výluka?

„Když si tohle všechno dáte dohromady, i tak měl výborná čísla. (17 bodů ve 39 zápasech). Po sezoně přišlo rozhodování, co dál, on se rozhodl pro návrat do Evropy.“

Přílet bronzových hrdinů. Snad nebudeme čekat dalších deset let, věří Hertl Video se připravuje ...

Vzdal to brzo?

„Nemyslím si, že by něco vzdal. Měl to složitý, sezona byla zkrácená kvůli výluce, měl trombózu, navíc se mu narodil syn. Dostal velmi lukrativní nabídku z Petrohradu, takže se takhle rozhodl. V Evropě ale ukazuje, jaký je to hráč. Jeho kvalita je obrovská.“

Co jste říkal na Davida Pastrňáka?

„Všichni vidí, jaký je to hráč. Neřeší věci kolem, když to nevyjde v play off v NHL, sbalí se a vyrazí pomoct nároďáku. Ne každý je takový... Pokud jde o zápas o třetí místo s Amerikou, byly v něm podle mě dva rozhodující momenty.