Procházka po příletu: O zraněních, dalším soupeři i zápase v Česku!

Návrat krále! Šampion Jiří BJP Procházka je po svém historickém triumfu už zpátky v Česku. Krátce po příletu poskytl na letišti ve Vídni Blesku a serveru Extra.cz rozhovor, ve kterém promluvil, jak o svých bolestivých zraněních, tak o plánech do budoucna.

Jaké jsou pocity po příletu sem zpátky k nám do Čech?

No, tak jsme teď v Rakousku (smích). Už ten vzduch tady je takovej lehčí, je to super, je to dobrý. Po té cestě se cítím trošku unavenej, ale je to doma!

Stihl jsi nějakou párty, nebo ta bude až v Brně?

Ta bude až tady v Česku, s klukama si zadáme nějaký datum a pořádně to odpálíme.

Jak vůbec hodnotíš celou tu tvou cestu bojovníka až k tomu pásu?

Jak jsem říkali, dostáli jsme svýho slova, to bylo to nejdůležitější, že jsme během těch tří kroků dosáhli na ten titul a to je pro mě asi největší zadostiučinění. A zápas, jsem si slíbil, že rozebírat teďka nebudu, protože jsem byl na něj moc kritickej, protože to tam nefungovalo úplně, jak jsem chtěl. Ale vítězství je doma, pás je doma, ty jo, děkuju, děkuju za to...

Byl jsi kritický k tomu zápasu, ale mluví se o něm jako o zápasu roku. Gratuloval ti McGregor, Tyson... Jaké to je, když ti gratulují taková jména?

Je to samozřejmě velký, je to super udělat zásek v takovým velkým měřítku a zvlášť prostě v MMA, kde vlastně to Česko se teprve probojovává v tom světě. Takže za to jsem hrozně šťastnej, že jsem mohl reprezentovat.

Jirko, jak dlouho trvá, než se zahojí rány, přestane bolet hlava po těch ranách, co jsi schytal, než člověk začne mít chuť slavit?

Ty jo, teď už ta hlava celkem už ani nebolí, jenom ještě mám oteklý to oko, ale už mě to tak nějak dochází, že jsme to teda ukořistili a... Vítězství!

Pusťte si celý rozhovor s Jiřím Procházkou:

Jiří Procházka po návratu ze Singapuru

Sám jsi zmínil oko, kolik je tam stehů?

Ty jo, to nevim, je to dlouhý. Je to skoro celý obočí. Jak jste mohli vidět na videu, tak z toho valilo pořádně. Mam to vlastně až do svalu, sval je roztrženej, takže museli mi zašít sval a potom i tu kůži nad tím.

Mluvil jsi o zraněné levé ruce, kvůli které jsi nemohl bojovat tak, jak jsi chtěl. Už jsi byl u doktora, nebo až v Česku?

Ještě jsem nebyl. Mám to oteklé, chladil jsem si to, takže uvidím tady v Česku. Zajdu si na kontroly a musím to tělo dát teď do kupy.

Procházka vs. Teixeira: Český samuraj unikl ukončení a dostal se ze škrcení

Byla to nejkrvavější bitva, kterou jsi měl zatím?

Co se týče mě, jako ze mě, tak asi určitě, tam chcalo nejvíc krve. (směje se) Jo, jakože ze mě tam chcalo asi nejvíc krve za moji éru v zápasen. Takhle jsem s prominutím teda ještě nebyl. Ale takhle... Je to vydřený, ty rány mě prostě probudily k tomu, abych se zvedl a bojoval a vracel mu to a chtěl to ukončit. Chtěl jsem to ukončit dřív, ale Glover je fakt tvrďák. Je na co se fokusovat.

Dochází ti vůbec, co se tam stalo, čeho jsi dosáhl?

Vítězství! Jak říkám, já to beru jako každej další zápas, je to vítězství, zisk titulu, co jsme si zadali, byť teda to bylo namále, ale je to doma.

I když to byla krvavá řežba, tak jsi stíhal "srandičky" zvedal jsi palec, že jsi v pořádku, klepal jsi ho na čelo, nebál jsi se, že to rozhodčí ukončí, že by si myslel, že se vzdáváš...

V tu chvíli mě to vůbec nenapadlo. Až potom mi to řekl i rozhodčí, sám za mnou přišel a říkal mi to. To už jsem si potom uvědomil, že to byla asi kravina, protože já takhle prostě rád komunikuju, rád se prostě tady v těch chvílích snažim toho soupeře nějak nahlodat a ukázat mu, že nic nemá.

Sami jsme si spolu říkali, že MMA není v Česku tak populární, jak by si zasloužilo. Teď ti všichni gratulovali a přirovnávali tvoje vítězství k hokejovému Naganu. Jak to vnímáš ty?

Já to vnímám pozitivně, vím, že kdyby někdo z jiné země vyhrál pás UFC jako první, tak to je prostě obrovská věc. Za mě prostě jedna z největších, ale to nechám na lidech, ať si to ohodnotí sami. Já to vnímám ze svýho způsobu vnímání, že ty bojový sporty, mám na prvním místě, takže pás UFC je pro mě prostě úplně to nejvíc.

Procházka vs. Teixeira: Historický okamžik - vyhlášení českého šampiona

Přestože jste oktagonu jste předvedli doslova válku, tak mezi vámi byl velký respekt. Půjdete spolu do toho znovu? Bude odveta?

Respekt musí být vždycky, je to součást vyrovnanýho zápasníka. A co se týče dalšího zápasu, to ještě nechám na stole ležet, koho mi UFC nabídne, jestli to bude rematch, Blachowitcz nebo kdokoli, uvidíme. A datum ještě taky necháme chvilku odležet, až si naplánuju další období.

Gratuloval ti Tyson, Jarda Jágr, spousta dalších českých osobností. Stíhal jsi na to reagovat, přečíst si to?

Ty jo, vůbec ne. Stíhám odepisovat, když to řeknu na rovinu, jenom... Jo, některým velkým jménům ano, ale především svým blízkým okolo. Rodině, přátelům a tak.

Jaká byla slova Mika Tysona, to nás samozřejmě všechny zajímá...

S Tysonem Furym jsem si volal, Mike Tyson ten mi měl volat na afterparty, ale nakonec jsme museli odejít dřív, takže s tím to nevyšlo. Ale s Tysonem Furym jsem mluvil, ten mi gratuloval a bylo to úžasný.

Říkal jsi, že velkým jménům jsi odepisoval, tak kdo to je? Odepsal jsi třeba Jardovi Jágrovi nebo Mc Gregorovi?

Já jsem to až tak nepročítal, Jardu jsem tam nezahlídl, jestli jo, tak díky. McGregora jsem tam zahlídl, protože vlastně jsem pod stejnou marketingovou stájí.

Mluví se o tom, že tvůj další zápas by mohl být v Česku... Co bude následovat teď, jdeš okamžitě do přípravy na další zápas, nebo bude konečně dovolená?

Wow, nahodil jsi tady docela dost scénářů. Určitě si chci chvilku oddechnout. To tělo chci dát do kupy pořádně. Nějakou tu dovolenou nebo prostě oslavu bych určítě rád uspořádal pořádně. Minimálně ale do konce roku bych rád jeden zápas,

Procházka vs. Teixeira: Neskutečný obrat a uškrcení brazilské legendy!

Víme, s kým bude?

Jak jsem říkal, ještě to nechávam na stole. Uvidíme, s čím UFC přijde.

Je tedy možné, že bude UFC zápas v Česku?

To by byla velká věc. A jestli jo, tak z toho bych měl teda velkou radost. Uvidíme, jak se věci vyvinou, doufejme, že ano, přeci jenom, jestli by dopadl zápas s Blachowitczem, tak věřím, že by to bylo někde v Evropě.

Viděl jsem, že tam s tebou byla přítelkyně. Nechce ona, abysis dal delší volno?

Věci kolem zápasú, o těch rozhoduju já, takže to nechte na mě.

Víme, že pospícháš do Brna bude tam určitě spousta fanoušků.

Na lidi se moc těším. Pás mám s sebou, ten tam teďka vezu za nima.

Bude potom párty někde v centru Brna nebo se chystáš domů?

Já si chci určitě dneska odpočinout, i po tom letu... Určitě se rád s nima napiju, dám si pivo, ale potom si chci odpočinout.

A co říkáš na tvůj tým, jak to fungovalo?

Trenéři jak Jaroslav, tak Martin a všichni, kteří tam se mnou byli, tak celej týden, nebo vlastně celou přípravu to šlapalo, jak mělo. V momentech, kdy jsem potřeboval pozvednout, tak mě pozvedli. Splnili jsme všechny zásady té přípravy, díky bohu, že to tělo prostě v tý přípravě šlapalo, jak mělo. Jsem za to rád, že jsme odjeli pořádnou přípravu.

A jak jste mohli vidět, tak i na zemi, i ve wrestlingu i v postoji jsme byli prostě připraveni. Akorát mě trošku štve, že tam fakt řvali lidi, sami jsme si řekli s trenéry, že spolu budeme fakt komunikovat, že jim budu odpovídat, já to mám rád v tom zápase, když je člověk fakt střízlivej a reálně klidnej, ale prostě přes ten řev jsem je skoro vůbec neslyšel.