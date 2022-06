Šampion Procházka na úrovni zlata z olympiády: Příště budu ještě lepší

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Je tu nová éra UFC. Éra Jiřího Procházky. To, jakým způsobem vyrval titul z rukou Brazilce Glovera Teixeiry, nemá obdoby . Vždyť uškrtil před koncem pátého kola brilantního zemaře, legendu. Tento souboj nevejde jen do historie českého, ale i světového MMA. A máloco jej dokáže překonat. Česko má nového superhrdinu! „Doufal jsem v lepší výkon. Omlouvám se, příště budu lepší,“ slíbil po zápase nový šampion polotěžké divize, za což sklidil mocný potlesk.

Naprostá fantazie. 28 vteřin před koncem posledního kola uškrtil Jiří Procházka (technikou Rear-Naked Choke) Brazilce Glovera Teixeiru a stal se tak prvním českým UFC šampionem.

K čemu by bylo možné tento úspěch přirovnat? MMA ještě není na olympiádě, a tak tím nejvyšším oceněním pro každého bojovníka je právě titul v nejprestižnější lize.

Český samuraj to navíc dokázal opravdu neuvěřitelným způsobem. Mnohokrát se zdálo, že je v úzkých a nedopadne to s ním dobře. Proslulý brazilský silák jej totiž několikrát dostal do pozice, z níž mnoho svých předešlých soupeřů donutil ke vzdání se.

Procházka se ale vždy dokázal z Teixeirova sevření zázračně dostat, a kdykoliv mohl, zasazoval mu demolující údery. Dvaačtyřicetiletý tvrďák měl ale neuvěřitelnou výdrž. A navíc sám způsobil velkou tržnou ránu na Procházkově levém obočí.

Vetší bitvu fanoušci bojových sportů už dlouho nezažili. „Glover je pravý válečník, a to mám rád,“ pochválil po zápase triumfátor bývalého šampiona.

„Jsem šťastný... Ale ten zápas? Sakra, já byl líný to ukončit a ani jsem k tomu nenašel cestu, nenastavil jsem mu smrtící podmínky,“ byl ke svému výkonu paradoxně kritický Procházka. „Proto to bylo takové, jaké to bylo... Ale líbilo se mi to!“ dodal.

A co říká na to, že se mu podařilo excelentního zemaře? „Prostě se ta možnost naskytla, tak jsem ji využil,“ dodal bez emocí.

O této titulové bitvě se bude ještě dlouho mluvit. A vzhledem k jejímu průběhu nejen o jejím vítězi, ale i poražené legendě.

Hlavnímu zápasu večera předcházel další titulový duel, a to šampionky z Kyrgyzstánu Valentiny Ševčenkové s Brazilkou Tailou Santosovou. Ševčenková vyhrála jednoznačně na body. Santosová předvedla mimořádnou výdrž, když od poloviny zápasu neviděla na jedno oko. Každopádně královna muší váhy uhájila trůn naprosto suverénně.

Turnaj však nabídl hned několik pekelných bitev, mezi ty nejtvrdší rozhodně patřil čínsko-polský ženský duel Zhang Weili vs. Joanna Jedrzejczyková. Souboj vyvolával ohlušující reakce publika. A když padl vítězný úder ze strany Weili, rozezněl se halou dlouhý potlesk a nadšený křik.

Slavná Polka pak ukončila kariéru, chce být totiž matkou a podnikatelkou. Poděkovala týmu, všem podporovatelům a položila rukavice na podlahu oktagonu. Halu opouštěla se slzami očích a zdravila se s fanoušky. První profi zápas Jedrzejczyková absolvovala v roce 2012.

Poprvé se aréna Singapore Indoor Stadium rozehřměla nadšením, když do klece nastoupil slavný uvaděč Bruce Buffer, a začal hlasitě odříkat připravený úvod. Kolos UFC tak dorazil do Singapuru s jedním ze svých nevětších symbolů. Na místě ale chyběl například prezident organizace Dana White, omluvil se pro rodinné důvody, jeho syn slavil narozeniny, a tak šlo vše stranou.