Procházkovi trenéři: Satisfakce to není, nezpychneme. Máme nádherný život

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Fungující organizmus. Tak o sobě mluví Jiří Procházka s trenéry Martinem Karaivanovem a Jaroslavem Hovězákem. A nemohli svá slova dokázat líp, než soubojem s Gloverem Teixeirou, kterému v Singapuru český samuraj vytrhl titul polotěžké divize UFC jen 28 vteřin do konce neskutečné pětikolové vřavy . Kouči jsou s výkonem svého svěřence spokojeni, ale oceňují i padlou legendu. „Ten frajer byl neskutečně tuhej, a to, co předvedl za výkon a za odolnost, to je prostě neuvěřitelný,“ říkají s obdivem.

Zažili nejtěžší zápas kariéry. Jiří Procházka a jeho trenéři, kteří na něj křičeli pokyny během zápasu a snažili se jej osvěžovat do každého dalšího kola. Během rozhovoru pár hodin po zápase jim ještě nesloužil pořádně hlas a trochu chraptěli. Nejen kvůli řvaní pokynů, ale i hlasité radosti po zisku vytouženého titulu se zlatavým logem UFC.

Teď, když tu Jiří není, jak hodnotíte jeho zápas s Teixeirou. Vítěz sám pořád opakuje, že je se svým výkonem nespokojený, co na to ale říkáte vy?

Jaroslav Hovězák: „Úžasnej titulovej zápas a boj do posledního okamžiku a to je naše cesta.“

Martin Karaivanov: „Já budu trochu kritičtější. Kdyby se dodržovala víc vzdálenost a přesnost, tak jsme mohli jít domů o něco dřív. (pousměje se) Ale samozřejmě... Hele, to už je teď úplně jedno, zápas dopadl, jak dopadl. A to úplně neskutečně a jsem za to rád, vděčnej. Za mě úplně skvělý.“

Když jsem vás sledoval po výhře v kleci, byl tam sice veliký šrumec, ale připadalo mi, že došlo i na slzy dojetí. Nepletu se?

Hovězák: „Jo, jasně že jo. U mě jo, přiznám to.“

Karaivanov: „Já to ještě držím, ze mě to vyjde až za chvíli. (směje se) Ještě to držím na uzdě, ale určitě jsem k tomu neměl daleko.“

Vždy jste mluvili o cestě a titulu jako cíli. Vás jsem se, Martine, ptal v rozhovoru před soubojem, co bude další cíl, říkal jste, že to se uvidí, že je třeba jít krok po kroku. Teď už víte?

Karaivanov: „Zatím není co krokovat. Užíváme si přítomnosti, je to strašně krátká chvíle od zápasu. Určitě se spojíme s UFC a budeme dohadovat další kroky. Takže v tuto chvíli ani není, co bychom řešili.“

Hovězák: „Já koukám do budoucna, je to cesta, která pokračuje - a to aby byl Jiří lepší a dokonalejší bojovník. Neřeším věci, co se týká UFC a všeho kolem, ale je co zlepšovat a je se co učit.“

Karaivanov: „Jo, UFC řeším já.“ (pousměje se)

Hovězák: „Jirka absolvoval titulový zápas, zaslouženě ho vyhrál na konci. Nevzdával se. A to je to podstatné. Do poslední sekundy bojoval a zvládli jsme to jako tým, pořád jsme ho podporovali a nepochybovali jsme. Teď budeme pokračovat dál a zlepšovat to.“

Potkali jsme tu Jana Blachowicze, bývalého šampiona, a ten se o zápas s Procházkou hlásil. Líbil by se mu v Polsku na fotbalovém stadionu.