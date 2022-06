Procházku vítalo 10 tisíc lidí: Miluju vás! Bolí mě panty, ale je to tam

Procházka slovo dodržel. V pondělí si užil ovace ve „svém“ Brně. Kdyby se v té chvíli rozhodl kandidovat na primátora, asi by to klaplo. Burácející dav byl u vytržení, devětadvacetiletý rodák z Hostěradic se přivítání s velkou pompou dočkal po právu. Vždyť se stal vůbec prvním Čechem, který získal opasek v proslulé organizaci UFC. Podle odhadů policie se na něj přišlo podívat deset tisíc lidí.

„Od doby, co jsem přišel do Brna studovat, byl titul UFC největší meta, kterou jsem si uměl představit. Zápas jsem nechal plynout a vydával ze sebe to nejlepší, co jsem uměl. Do poslední vteřiny jsem šel pro vítězství. Bylo jedno, co tam přijde. A přišlo škrcení,“ rozesmál sám sebe Procházka.

Brazilského soupeře ukončil technikou, kterou od něj nikdo nečekal. A v Česku způsobil hotovou mánii. Ti nejvěrnější příznivci na náměstí Svobody čekali na příjezd devětadvacetiletého bijce už hodinu před oficiálním začátkem uvítací akce. První stovku fanoušků nesměle doplňovali další, brzy nešlo dohlédnout na druhou stranu prostranství.

Natěšené příznivce neodradilo ani Procházkovo zpoždění. Český bojovník stál společně se svým týmem kvůli dopravní nehodě v koloně, jakmile se přesouval z Vídně do moravské metropole. Dorazil s půlhodinovým zpožděním. Pořadatelé mezitím promítli záznam osudového boje. Když se blížil rozhodující moment titulové bitvy, začali diváci spontánně tleskat.

Bouřlivý aplaus v průběhu oslavného odpoledne předvedli ještě několikrát. Když Procházka v doprovodu policie dorazil, hrál mu oblíbený skladatel Vangelis nebo kapela Queen a písnička všech vítězů We Are the Champions. Pak se s radostí zakousl do klobásové kytice, kterou dostal jako odměnu.

„Ty jo, jak jsem kousl do toho salámu, tak mě bolí panty,“ bavil vládce polotěžké divize. „To proto, že to byla normální řežba. Glover ne a ne padnout. A najednou bum, je to tam.“

Teď už si může český samuraj užívat přízeň, kterou si v kleci vydřel. Autogramiádu s fanoušky uvítal, přestože musel cítit velkou únavu. Chtěl si naplno vychutnat moment, o kterém tolik snil. Fotil se s pásem, navzdory rozbitému obličeji rozdával úsměvy na všechny strany. Počkali si na něj i čtyři příznivci z Hostěradic, kde se Procházka narodil. Jeho ostatní „spoluobčané“ teprve v pondělí odletěli ze Singapuru, kde osobně sledovali trnitou cestu skromného muže za titulem.

FENOMÉN Procházka: V čem je jedinečný a kudy vedla jeho cesta na vrchol? Video se připravuje ...

Procházka nezapomněl poděkovat ani trenérům Martinu Karaivanovi a Jaroslavu Hovězákovi, kteří nevěřícně sledovali reakce publika. „Nemám slov. Obrovský dík vám všem za podporu. To se ani nedá vyjádřit,“ vysoukal ze sebe viditelně dojatý Karaivanov.

Se svým svěřencem dokázal to, co si společně vytyčili. Touha po dalších úspěších z nich ovšem rozhodně nevyprchala. Procházka už zmínil obhajobu, rád by se v oktagonu představil ještě v letošním roce. Je přesvědčený, že do klece vstoupí jako mnohem lepší bojovník.

„Všechno je možný. Pokud v to upřímně věříte, všechno je možný. Cokoliv si člověk zadá, toho dosáhne,“ ví Procházka. „Vítězství! Jedeme dál,“ dodal a zamířil do přilehlé hospody zapít svůj fenomenální počin.