Nová posila Arizony Klok: Výhružky kvůli KHL! S Rusy jsem za dobře

Trvalo to dlouho, ale dočkal se. Reprezentační obránce Lukáš Klok (27) nedávno podepsal svůj první kontrakt v NHL, když se na jednu sezonu upsal Arizoně. V Nižněkamsku měl sice ještě smlouvu na dva roky, ale kvůli ruské invazi na Ukrajině se rozhodl ligu opustit. Nyní prozradil, že ještě před ohlášením konce angažmá mu chodily vyhrůžky!

Účastník Zimních olympijských her v Pekingu se v rozhovoru pro sport.cz rozpovídal ohledně tuzemského dění okolo nejvyšší ruské soutěži, kde působil minulý ročník. „Tlak médií na všechno, co se týče Ruska, tady je. Stačí se podívat, jak se tady píše o Slovácích, kteří teď podepisují smlouvy v KHL, a jak tu na to lidé reagují. Najdou se i tací, kteří reagují normálně. Velká většina ale negativně,“ podělil se rodák z Ostravy o svůj pohled na současnou situaci.

Klok přiznal, že jedním z terčů negativních názorů se stal i on sám. Rozhodně ho to ale neovlivnilo v jeho vlastním rozhodnutí. „Něco mi psali… Na sociálních sítích mi lidé z anonymních účtů vyhrožovali. Nebylo příjemné to číst, ale nic s tím neudělám. Žijeme v demokratickém státě, tak ať si každý napíše svůj názor. Finální rozhodnutí je stejně na mně,“ nenechal se Klok rozhodit.

Nemůžu říct jediné špatné slovo

Na rozdíl od jiných celků v KHL, které otevřeně vyjádřili podporu Vladimiru Putinovi ohledně invaze na Ukrajině, vedení Nižněkamsku bylo v tomto zdrženlivější. „Na Rusy a jejich jednání nemůžu říct jediné špatné slovo. Mohli mě tam držet kvůli platnému kontraktu, ale dohodli jsme se na podmínkách jejího ukončení. Vyšli mi vstříc, protože pochopili situaci, jaká panuje. I když s ní nesouhlasí,“ přiblížil Klok.

„Samozřejmě pokud budete hrát v těch nejsledovanějších moskevských klubech jako CSKA nebo Spartak, nějaký tlak na podporu Ruska může být. Kdyby mi nařídili nosit nějaké oblečení, to už by pak bylo na mně, abych si s vedením domluvil, že s tímhle nesouhlasím. U nás tomu bylo vedení otevřené,“ vysvětlil někdejší bek Vítkovic fungování v Neftěchimiku.