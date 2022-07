Šulák se vrací do KHL. Bude hrát opět za Admiral, potvrzen také Krištof

Libor Šulák se po krátkém angažmá ve Švédsku vrací do ruského Vladivostoku • profimedia.cz

Další český hokejista míří za hokejem i přes současnou špatnou situaci do Ruska. Reprezentančí obránce Libor Šulák po krátkém angažmá ve Švédsku bude hrát KHL opět za Vladivostok, kde již působil v průběhu minulé sezony. V Admiralu by měl být doplněn také krajanem Rudolfem Červeným. Klub na Dálném východě rovněž potvrdil přestup slovenského útočníka Michala Krištofa, jenž dal ruskému týmu přednost před brněnskou Kometou.

Pro Vladivostok je návrat dlouhovlasého českého beka zřejmě velká věc. Libor Šulák přeci jen v minulé sezoně nastupoval dokonce s kapitánským „céčkem“. Po olympiádě v Pekingu, kdy bylo jasné, že si ruský klub nezahraje play off KHL, ale reprezentační zadák využil příležitosti a odešel dohrát ročník do švédského Örebro. Nyní je ale zpátky a s klubem, ve kterém má platný kontrakt do konce nové sezony, si pro svůj návrat přichytal i video na Instagramu.

Dres Admiralu bude rodák z Pelhřimova oblékat i přes stále probíhající ruskou agresi na Ukrajině. V jednom týmu se Šulák potká také se Slovákem Michalem Krištofem, jenž v Kometě Brno využil klauzule ve smlouvě a přijal nabídku Vladivostoku. Osmadvacetiletý útočník byl za své rozhodnutí hodně kritizován. Zatím nepotvrzený třetí člen česko-slovenské kolonie by měl být forvard Rudolf Červený.

Trvající kontrakt v KHL má stále obránce Michal Jordán. U bronzového medailisty z šampionátu ve Finsku ale zatím není jasné, zda bude v Chabarovsku pokračovat či ne.

