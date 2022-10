Legendární plavec Phelps oplakává otce: Dojemný vzkaz do nebe. Kondolovala i Vonnová

V životě nastanou situace, na které se zkrátka nelze připravit. Jako například odchod milované osoby. Přesně s tím se musí vyrovnat legenda plaveckého světa Michael Phelps (37), který nedávno přišel o tátu. S milovaným rodičem se mimo jiné rozloučil i na sociální síti.

Celkem osmadvacet cenných kovů z olympijských her, z toho rovnou 23 zlatých. Taková je bilance bývalého plavce Michaela Phelpse, který co do počtu medailí patří mezi rekordmany. Nyní ale úspěšný sportovec prochází těžkým obdobím. Jeho otec Fred zemřel.

Phelps smutnou zprávu oznámil veřejnosti na instagramu. „Vždy budeš můj táta, a já navždy tvůj syn,“ přidal plavec pod fotky s otcem. „Miluju tě tati. Budeš mi chybět,“ doplnil společně s emotikony srdce. Příčinu smrti nezveřejnil.

Téměř deset let bez kontaktu

Vždy ale ideální vztah neměli. Když měl Michael devět let, jeho rodiče se rozvedli. „V dětství jsem chtěl, abychom večeřeli jako rodina. Ovšem kvůli rozvodu nebylo moc příležitostí.,“ řekl pro magazín People. Slavný sportovec nemluvil s tátou téměř celou dekádu. Zlom přišel až v roce 2014, kdy Michael řídil pod vlivem alkoholu, a musel na léčení.

Upřímnou soustrast vyjádřila mimo jiné i krajanka a bývalá lyžařka Lindsey Vonnová. „Moc mě tvá ztráta mrzí. Tvůj táta tady bude navždy,“ vzkázala trojnásobná olympijská medailistka, která nedávno pro změnu přišla o maminku.