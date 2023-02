Skvělý Novák ve finále sprintu na MS: V cílové rovince jsem nevěděl o světě

Poprvé v historii se MS v klasickém lyžování koná na slovinském sněhu Triglavského národního parku v Planici. Šampionát odstartoval sprintem klasickou technikou běžců na lyžích a činila se i česká želízka. Michal Novák zajel životní sprint v kariéře, když vylepšil dosavadní české maximum mezi muži ve sprintu na MS a dojel pro 4. místo. Celkem se do vyřazovacích bojů z kvalifikace probojovalo šest českých jmen. Zlaté medaile brali favorité.

Tři Češi postoupili mezi třicítku vyvolených, ale Ondřej Černý a Luděk Šeller vypadli záhy. Michal Novák však rozjel svůj koncert na běžkách, když postoupil mezi nejlepších šest sprinterů, kde se poměřil s absolutní světovou elitou a neztratil se. „Nečekal jsem, že bude start do MS takhle úspěšný. Nemůžu si snad ani přát lepší výsledek. Aktuálně se cítím, jako bych měl kocovinu. Drtil jsem to, jak jsem mohl. Byl to prostě skvostný den.“

Novák za sebou nechal ve finále i Calleho Halfvarssona ze Švédska a Francouze Lucase Chanavata. Na lepší než bramborové umístění to však nestačilo. Zlatou medaili vybojoval favorit a nejlepší sprinter současnosti Johannes Hösflot Klaebo z Norska.

„Start finále byl pomalejší, všichni logicky šetřili síly po celém závodním dni. Podařilo se mi jít dopředu hned za Klaeba ze sjezdu. Měl jsem fantastické lyže,“ podotkl Novák a svěřil se, že závěr finále jel na morál. „Možná jsem byl až moc vystresovaný a vyhecovaný, což mě vysilovalo. Cílová rovinka? To už jsem nevěděl o světě.“

Přesto se jedná o nejlepší výsledek českého sprintera na MS v klasickém lyžování. Novák překonal výkon Martina Koukala z MS 2003 ve Val di Fiemme, kde fenomenální český závodník skončil pátý.

Z českých reprezentantů získal naposledy cenný kov na velké světové akci Lukáš Bauer v roce 2015, když získal v závodu na 50 kilometrů klasicky ve Falunu stříbro.

Také české ženy postoupily do hlavního závodu ve třech. Pouze Adéla Nováková neprošla sítem kvalifikace mezi 30 nejlepších žen. Mnohem lépe dopadly Kateřina Janatová, Barbora Antošová a Tereza Beranová. Mezi ženami se nejvíce věřilo Beranové, která si v letošní sezoně už dokonce vyjela dvakrát v rámci SP finále pro šest nejlepších sprinterek v Beitostölenu a ve Val di Fiemme.

V semifinále se ale potkala s absolutní světovou špičkou, kde se jí do bílé stopy postavily Norka Skistadová či tři švédské favoritky v čele s Jonnou Sundlingovou. Beranová na tuto skvadru nestačila a skončila v semifinále šestá, brána finále se jí tak neotevřela a celkově obsadila 12. pozici. Dvě zbylé Češky skončily ve čtvrtfinále.

Finále bylo švédským festivalem, protože na prvních čtyřech místech svítila žlutomodrá vlaječka ve výsledkové listině. Zlato vybojovala Jonna Sundlingová a obhájila tak prvenství z MS 2021 i olympiády v Pekingu 2022.

Sprint klasicky (1,4 km):

Muži: 1. Klaebo 2:56,07, 2. Golberg (oba Nor.) -2,22, 3. Chapaz (Fr.) -2,24, 4. Novák (ČR) -5,90, 5. Halfvarsson (Švéd.) -11,64, 6. Chanavat (Fr.) -32,27, ...23. Šeller, 28. Černý (oba ČR).

Ženy: 1. Sundlingová 3:21,67, 2. Ribomová -0,87, 3. Dahlqvistová -4,45, 4. Svahnová (všechny Švéd.) -8,06, 5. Skistadová -10,93, 6. T.U. Wengová (obě Nor.) -27,29, ...12. Beranová, 17. Janatová, 28. Antošová, v kvalifikaci 43. A. Nováková (všechny ČR).