Kam zmizel Rejman? Jsem až třetí... V Novém Městě bude i se Soukalovou

Téměř dvě desetiletí patřil sportovní komentátor Jiří Rejman k českému biatlonu. V aktuální sezoně se ale jeho hlas z biatlonových přenosů vytratil, jen výjimečně pomáhal v mixzonách. „Byl jsem u toho dvacet let, nemusím u toho být až do hrobu,“ vysvětluje s úsměvem. Při SP v Novém Městě se ale objeví v nové roli a spolu s ním se blízko českému týmu znovu dostane i Gabriela Soukalová. Rejman se k biatlonu dostal v roce 2003, dávno předtím než v Česku začala velká fanouškovská horečka.

„Spadl jsem do toho po hlavě. Říkal jsem, že moje parketa jsou míčové sporty. Komentovat někoho, kdo je deset minut v záběru, pro mě byla noční můra,“ vzpomínal. „Ale musel jsem to dělat, o ten sport nikdo nestál. První roky jsem se soužil, trápil jsem fanoušky svou neznalostí. Zpětně mi je jich líto.“

Nakonec u biatlonu vydržel dlouhá léta a prožil s ním celou cestu, kdy se stal jedním z nejpopulárnějších českých sportů. Po loňské olympiádě v Pekingu pak udělal krok stranou.

„Já jsem se toho vzdal. My jsme se dohodli už dva roky zpátky, že dojedu olympijský cyklus jako jednička a od této sezony budou komentovat Dimitrov nebo Lachman,“ vysvětluje Rejman. „Byla to koncepční dohoda daná dopředu. S tím, že já jsem teď takový třetí jistící v řadě.“

Spolupráce se Soukalovou

Rejman se během zimy dostal na Světové poháry v Le Grand Bornand a v Pokljuce, kde působil v mixzoně. Příští týden se kvůli souběhu několika akcí vrátí ke komentování ve švédském Östersundu.

Svou roli bude mít i v Novém Městě na Moravě, kde ve čtvrtek začíná závodní víkend Světového poháru. A bude mít k ruce bývalou biatlonistku Gabrielu Soukalovou. Ta nedávno ukončila působení na CNN Prima News, kde moderovala pořad Showtime.

„V Novém Městě budu reportérovat a vzal jsem do party Gábinu, která se vrátí k českému týmu. Řešili jsme to, ještě když byla na Primě, ale Gábina to vyřešila za nás. Tím, že tam skončila, se otevřely dveře naší spolupráci,“ vysvětluje Rejman. „Měli bychom být u trati a přinášet společenské zprávy ze zákulisí. Chceme dostat lidi do servisního kamionu, k servisákům na trati nebo do fanouškovského stanu.“