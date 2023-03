Clash of the Stars: nadávky, špatné i dobré zápasy a překvapivé hvězdy

Skvělý večer pro milovníky bizarní zábavy a nekorektního fandění. Přesně tím byl turnaj Clash of the Stars: Episode IV v O2 Universum. Fanoušci organizace si opět určitě přišli na své. Pro diváka, který by však něco takového viděl poprvé, by se jednalo o šok. Do klece proti sobě nastupovali i lidé, které nelze označovat za bojovníky, jejich klání však většinou bavila zaplněné tribuny nejvíc. Šlo se při nich totiž pořádně vyřádit. „Tlustý prase! Buzerant! Drž hubu!“ takové projevy publika bylo možné slyšet během zápasů největších podivínů. Souboje, které se přibližovaly profesionálním výkonům tak hlasitou odezvu nevyvolávaly.

Varování: Tento turnaj není určen pro fanoušky kvalitních zápasnických výkonů. Kdyby byla uvedená slova napsaná malým písmem u upoutávek na Clash of the Stars, dávalo by to smysl. Galavečery této organizace rozhodně nesází sportovní výkony na první místo. A proto jsou v ní nejvíc vidět podivíni, kteří nemají v kleci co předvést. Publikum organizace je ale zbožňuje. I když to je moc silný výraz, diváci se při jejich zápasech chtějí prostě pořádně pobavit.

Nejvíc emocí v tribunách tak vyvolávají bitky influencerů, jako je Matouš Kaluba, „MaxGreen“, „Kotlár Security“… Nejvíc nenávisti naopak sklízeli Tadeáš Veselý či „Kluk s kamením“. Na otylého Veselého, který se chová na sociálních sítích rád provokativně, diváci řvali „Tlustý prase!“ Na „Kluka s kamením,“ jenž se přiznal k homosexualitě, zase pokřikovali „Buzerant!“

A tohle vylévání nadávek fanoušky Clashe zjevně baví.

Na druhou stranu, když si diváci někoho oblíbí, je jim jedno, jestli vyhraje, či prohraje. Toho si všiml i Karlos Vémola, který se přišel na galavečer na chvíli podívat. „Skandovali jednotlivá jména oblíbenců. Třeba toho polohluchého kluka (MaxGreen), i když prohrál. Všichni mu fandili a hnali ho dopředu, jako by to byla nějaká sportovní superstar. Takže mě překvapilo, jak se fanoušci dokázali za některý kluky postavit, fandit a v jaké atmosféře byla hala od začátku do konce,“ uvedl Terminátor pro web iSport.cz.

Ač bylo v kleci vidět dost nepovedených zápasů, některé přece jen nabídly kvalitu, nebo alespoň viditelnou snahu o dobrý výkon.

Kotlár zazářil v malé kleci

Například souboj čtyř krásek v disciplíně K1 Kristýna Kotianová, Denisa Ryndová vs. Petra Úradníčková, Karina Petrová nebyl přehlídkou nejlepších technik, ale bojovnice se do toho snažily opřít naplno. Vítězství na body si nakonec připsaly Slovenky Úradníčková a Petrová.

Mezi ty, kteří předvedli napínavé zápasy, rozhodně patřili Filip Roubíček s Filipem Grznárem (vítěz Roubíček), Erik Víšek, David Karbaš, Christián „Nathan“ Dzaba nebo Kryštof Novák s Tomášem Chlupem.

„Užil jsem si to skvěle, fakt mě to bavilo, protože to šlo přesně podle plánu, jak jsme si to naplánovali s trenéry,“ pochvaloval si vítězství v hlavním zápase Novák.

V posledním duelu večera zazářil Jaroslav Kotlár, miláček publika, když během chvíle vyřídil v malé kleci influencera s přezdívkou Huhu, který vzal duel narychlo. Kotlárovi tak trval déle nástup do klece, při němž zpíval svůj hit „La Cosa Nostra“, než samotný souboj.

„La cosa nostra tra, tancuj dělej bokama. La cosa nostra tra, kdo miluje tvý pohyby, jsem já. Jsi top prostě jedinečná, jsi sexy nikdo neodolá…“ Tenhle song diváci čtvrtého galavečera Clash of the Stars hned tak z hlavy nedostanou.

Turnaj Clash of the Stars 4