MMA zápasnice o sexu před zápasem i fandění Plzni: Znám se s Limbou!

Martina Jindrová se netají láskou k fotbalové Plzni. Fandí především Davidu Limberskému, který po minulém ročníku ve Viktorii skončil a nyní nastupuje za třetiligové Domažlice. „Znám se s ním, teď jezdím hodně fandit i do Domažlic,“ zmínila. V hokeji zase drží palce posledním extraligovým mistrům z Třince. „Asi se mi líbil ten název,“ dodala s úsměvem.

Sleduje i tenis, kde obdivuje Rafaela Nadala. Jeho podpis, jak v pořadu Česká ulička ukázala, má dokonce vytetovaný na krku! „Velká láska, můj idol. Zbožňuju ho hlavně kvůli tomu, že měl taky několik zranění. Byl nejlepší na světě, zranil se, ale vždycky se vrátil a zase byl nejlepší,“ řekla jedna z nejlepších českých bojovnic. Naopak příliš nemusí jiného současného velikána – Novaka Djokoviče.

MMA zápasnice Jindrová fandí Plzni: Znám se s Limbou!

Česká fighterka, která před MMA dlouho zápasila v kickboxu či Muay thai a v mládí začínala s karate, se před Michalem Hrdličkou otevřela i s intimními záležitostmi. Sex před zápasem nebo tréninkem? Ano, či ne?

„Sex mi pomáhá, odreaguju se tím, přijdu na jiné myšlenky, uvolním se. Na tréninku nebo v zápase pak podám lepší výkon. Myslím, že spoustu ženských to tak má, akorát o tom třeba nemluví. Když je to ráno a zápas večer, tak to stačí. Klidně i dvě hodiny před zápasem, abych se stihla dopřipravit,“ prohlásila Jindrová s úsměvem.

Více se dozvíte v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport v pondělí 20. září od 21:30!